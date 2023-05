EN IMAGES | Plus de 150 chiens Shiba et Akita rassemblés au parc Laurier

Un rassemblement canin de race Shiba et Akita a attiré près de 175 chiens au parc Laurier à Montréal, samedi après-midi.

Tenu dans le cadre de la Semaine du Japon, cet événement se voulait une occasion de socialiser pour les maîtres dans un esprit de communauté.

«On voulait mettre des sourires dans la face du monde, affirme la directrice générale de l'organisme Pawsome Club, qui coorganisait l’événement, Tatiana Tomaszewski. Ça s'est très bien passé. On n’a pas eu d’attaque, on n’a pas eu de problème et tout le monde était content en partant du parc à chien.»

«Avoir autant de chiens identiques au même endroit en même temps, ça met des étoiles dans les yeux du public», ajoute-t-elle.

L’événement en était à sa quatrième édition, mais se tenait pour la première fois sur un site qui lui est propre.

«On a été agréablement surpris du nombre de gens qui se sont déplacés spécialement pour l’événement et qui ne sont pas juste dans le coin parce qu’il y a un autre festival qui a lieu en même temps», mentionne-t-elle.

La coorganisatrice estime qu'au total, plus de 400 personnes y ont pris part, à un moment ou un autre des deux heures du rassemblement.

Une intervenante canine était également présente sur le site afin de contribuer au bon déroulement de l’événement.