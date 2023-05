Fermeture d’Olymel à Vallée-Jonction: un comité de reclassement mis en place

Une assemblée avait lieu, samedi, au Centre Caztel de Sainte-Marie, en Beauce, afin de présenter un comité de reclassement qui sera mis en place à la suite de la fermeture de l'usine d'Olymel à Vallée-Jonction.

Le comité, dont les premières rencontres se dérouleront lundi, a pour objectif d'accompagner les travailleurs qui seront mis à pied dans la recherche d'un nouvel emploi.

La rencontre de samedi avait comme objectif de présenter ce comité et de permettre aux employés de poser leurs questions quant à la suite des choses.

«On a mis en place un comité de reclassement, affirme la ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain. Ce comité-là rencontre aujourd’hui l’ensemble des travailleurs d’Olymel. Par la suite lundi, il va y avoir des rencontres individuelles.»

Des 123 travailleurs étrangers qui étaient à l’emploi d’Olymel à Vallée-Jonction, 50 se sont trouvé un autre emploi.

Pour les autres, il reste encore beaucoup d’incertitude.

«On va tout faire pour s’assurer qu’ils puissent demeurer ici, qu’ils puissent travailler au Québec», ajoute la ministre.

De son côté, le syndicat déplore un manque de communication entre les différents paliers de gouvernement.

«On a du monde inquiet et qui veulent avoir des réponses et on n’est pas capable de leur répondre, affirme le président du syndicat des travailleurs d’Olymel, Martin Richard. C’est pour ça que notre monde est à boute et c’est pour ça qu’on va essayer de les apaiser un peu avec le comité de reclassement, pour s’assurer qu’ils partent correctement.»

Plus de 600 travailleurs de la région en plus des 123 employés étrangers son à l’emploi de l’usine de Vallée-Jonction, cette municipalité d’environ 1900 personnes.