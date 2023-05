Inondations dans Charlevoix: un dernier adieu pour un pompier volontaire mort en service

Plus de 450 personnes se sont réunies, samedi après-midi, à l’église de Saint-Urbain pour rendre un dernier hommage à Régis Lavoie, un des pompiers volontaires morts en service durant les inondations dans Charlevoix.

Les témoignages émouvants et les prières se sont succédé lors de la cérémonie que la famille voulait sobre, à l’image de l’homme de 55 ans.

«Prenez le temps de vivre votre peine», a d’abord mentionné le célébrant aux gens entassés.

Les filleules de Régis Lavoie ont par la suite pris la parole. La tristesse de perdre un être proche dans des circonstances aussi tragiques imprégnait leurs mots.

«Nous n’aurions jamais pu avoir un aussi bon parrain», a dit l’une d’elles, tirant des larmes dans l’assistance.

Comme le défunt aimait rire et s’amuser, la famille avait aussi prévu des moments pour mettre en lumière cet aspect fort important, sans quoi la cérémonie n’aurait pas été complète.

Irvin Blais sur place

La présence du chanteur Irvin Blais n’est pas passée inaperçue. Le Gaspésien et icône du country au Québec a interprété deux chansons à la demande de la fille du défunt, Marylou, dont une intitulée Mon père.

Un ami de M. Lavoie a aussi joué un air d’accordéon pour ainsi faire un clin d’œil au pompier qui sortait toujours son instrument de musique préféré quand il était entouré de ses proches.

Pour sa part, le lieutenant du Service de sécurité incendie de Saint-Urbain a rappelé comment leur collègue était un homme de cœur et plaisant à côtoyer.

«C’était un gars de gestes, plus que de paroles, mais des gestes importants [...] Un des moments préférés à Régis aussi: on se mettait en demi-lune et on se racontait des histoires», a-t-il rappelé avant de raconter quelques anecdotes qui ont fait chaud au cœur des pompiers affligés par son départ.

Les sirènes de pompiers

Après la cérémonie à l’intérieur de l’église, des pompiers des casernes voisines, des ambulanciers et des policiers de Charlevoix ont fait une haie d’honneur pour la sortie du cortège funèbre pendant que les traditionnelles cloches sonnaient.

Les cendres du défunt ont été remises à sa fille, Marylou, qui a pris place symboliquement dans un camion de pompier du Service de sécurité incendie de Saint-Urbain.

Les nombreux camions ont par la suite activé les sirènes et emprunté les rues de la petite municipalité pour conduire Régis Lavoie vers son dernier repos au cimetière de l’endroit.