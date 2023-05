Interac et Equifax resserrent leurs mesures de cybersécurité

La cybersécurité est un enjeu de plus en plus important et au cours des derniers jours, Interac et Equifax ont agi pour améliorer leurs méthodes et mieux protéger leur clientèle.

• À lire aussi: Les cybercriminels profitent de la saison des impôts, méfiez-vous!

• À lire aussi: Les clients de Desjardins à risque de fraude par virement Interac

• À lire aussi: Une transformation numérique sans expertise et sans effectifs pour Éric Caire

Du côté d’Interac, un nouveau service de reconnaissance a été créé. Celui-ci permet à des sites d’utiliser un mécanisme d’authentification qui passe par Interac, plutôt que par Facebook ou Google.

«Je pense que ça va être une belle façon de faire pour les sites et organisations canadiennes qui veulent une authentification solide», a mentionné le consultant en cybersécurité chez Trilogiam, Jacques Sauvé, en entrevue à LCN.

Equifax montre patte blanche

En réaction à l’importante brèche de 2017, Equifax a décidé d’améliorer ses mesures de cybersécurité et de fournir une liste de recommandations aux entreprises souhaitant faire de même.

«Comme n’importe qui qui se fait accoter par la SQ sur l’autoroute parce qu’on va trop vite, qu’est-ce qu’on fait après ? On se comporte mieux, on conduit un peu plus lentement et on fait attention. Eux (Equifax), ils ont fait la même chose. Après la brèche, les portefeuilles ont ouvert et les budgets ont débloqué. Comme je dis tout le temps : la cybersécurité, ce n’est jamais important jusqu’à ce que ça le devienne», clame Jacques Sauvé.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.