La fraude pour les logements à louer: voici les précautions à prendre

La fraude pour les logements à louer est en hausse. La crise du logement est d’ailleurs une opportunité pour les arnaqueurs. Voici les précautions à prendre, selon André Durocher, inspecteur à la retraite au SPVM, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Normalement, quand je veux louer quelque chose, je vais faire une vérification de crédit.»

«Si on ne peut pas visiter le logement et on vous demande d’envoyer de l’argent, ça devrait lever un drapeau.»

«Essayez d’aller voir les lieux. Si vous voulez louer à une adresse, allez cogner pour voir à qui les locataires louent.»

«On a toujours une notion d’urgence. On n’est pas à quelques secondes d’avoir un loyer ou pas. Si on reçoit un courriel par exemple, tapez pour voir l’adresse de retour. Si c’est quelqu’un qui a une adresse avec un paquet de caractères dans un autre pays, ne répondez pas.»

«Ce que le fraudeur va essayer de faire, c’est d’essayer d’avoir un montant qui n’est pas si gros pour ne pas que la personne s’en soupçonne, mais assez pour que ça vaille la peine.»

En 2022, plus de 500 personnes au pays ont rapporté ce genre de fraude.

«À partir qu’il y a un moment où il y a une situation où on a de la difficulté, les fraudeurs vont flairer la bonne affaire. Malheureusement, trop souvent on va dire que ces crimes ne sont pas violents. Alors que je persiste à dire qu’une personne âgée qui se fait frauder de son argent c’est très violent, car elle n’a pas les moyens de s’en refaire», croit-il.

