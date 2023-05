Nomination d’un ami comme juge: «tout le monde savait que je connaissais le juge Gosselin»

Au lendemain de la révélation de la nomination de Charles-Olivier Gosselin, un des amis proches du ministre de la Justice, comme juge à Québec, Simon Jolin-Barrette s’est défendu lors de l’ouverture du congrès de la CAQ samedi.

«J’ai respecté le processus. Toutes les règles ont été respectées. Mon choix a toujours été fait en fonction des compétences. (...) Ce qui est important de rappeler c’est qu’il y a un comité de sélection indépendant formé d’un juge de la Cour du Québec, deux avocats nommés par le Barreau, deux membres du public, qui fait une recommandation indépendante et qui me soumet jusqu’à trois noms sur le rapport. Tout le processus a été suivi en vertu du règlement de la sélection des juges», défend-il.

«Ce n’est pas une cachette. Tout le monde savait que je connaissais le juge Gosselin. Lorsque je prends ma décision, je la prends selon les recommandations d’un rapport indépendant. Ça fait 15 ans que j’évolue dans le milieu juridique, donc tous les candidats qui soumettent leur candidature, il est probable et possible que je connaisse des gens», poursuit-il.

Simon Jolin-Barrette a soutenu à plusieurs reprises que le processus avait été confidentiel.

«Les nominations ne sont pas débattues au conseil des ministres», précise-t-il.

«Il n’y a pas de différence entre [un ami et une connaissance]. Je connais plusieurs personnes. M. Gosselin je le connais depuis plus de 15 ans et je ne me suis jamais caché des liens avec M. Gosselin (...) C’est quelqu’un que je vois une ou deux fois par année», souligne M. Jolin-Barrette.