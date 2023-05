Préparation aux inondations: «2 G$, ça ne serait qu’un début»

Le Rapport du profil national du risque, rendu public jeudi par le gouvernement fédéral, révèle que 80% des villes canadiennes se situent en zone inondable, soulevant la question: sommes-nous assez préparés pour les inondations?

Le professeur en résilience, risque et catastrophes au département de géographie de l’UQAM, Yannick Émond, estime que le Québec se trouve en bonne position, mais qu’il faudra quand même s’améliorer au cours des prochaines années.

«C’est très difficile de s’y préparer, somme toute au Québec on a un bon niveau de préparation, mais on peut toujours faire mieux, dit-il. Pour ça il va falloir utiliser les prochaines années pour entre autres réfléchir à changer nos comportements.»

L’expert explique que les zones considérées comme étant inondables ne sont pas les seules qui sont susceptible d’être inondées.

«Quand on dit qu’on n’est pas en zone inondable, il y a certains endroits où on a construit des infrastructures de protections, comme les fameuses digues, ce qui fait que quand on vient pour faire les évaluations de risque, le risque d’inondation est très faible, donc on dit qu’on n’est pas en zone inondable, mais on l’est», affirme-t-il.

«On a construit une digue pour se protéger, et si la digue cède, ce qui a été le cas entre autres à Baie-Saint-Paul, on se retrouve avec des quartiers qui normalement ne devraient pas être inondés, mais le sont, parce que la digue a cédé», ajoute l’expert.

Ce dernier est d’avis que des investissements seront nécessaires dans les prochaines années pour s’adapter.

Les municipalités demandent deux milliards de dollars sur cinq ans au gouvernement.

«Deux milliards ça ne serait qu’un début, partage le professeur. Ça n’a pas été accepté, mais on sait que ça va coûter beaucoup plus cher. Ce sont 216 millions de personnes qui vont faire des déplacements internes dans le monde d’ici 2050, donc au Canada il va y en avoir beaucoup qui vont se déplacer.»

Outre les inondations, d’autres phénomènes extrêmes devraient se multiplier.

«On doit s’attendre à plus de phénomènes extrêmes comme par exemple des tempêtes de neige l’hiver, mentionne-t-il. On va avoir aussi des chaleurs accablantes. On sait qu’il va y avoir de plus en plus de jours où il va faire plus de 30 degrés. On prévoit en 2050 au-delà de 70 jours dans l’année. Et le mouvement de sol, avec les inondations, il va falloir faire attention.»

