«Rapides X»: 21 ans de «Rapides et dangereux»!

La première partie du dernier volet de cette série débutée il y a plus de deux décennies prend l’affiche la semaine prochaine. Saga la plus rentable des studios Universal, Rapides et dangereux est aujourd’hui déclinée en longs métrages dérivés, jeux vidéo, manèges de parcs d’attractions et jouets dérivés et a consacré Vin Diesel comme vedette.

Voici un aperçu des faits marquants, et parfois amusants, de 21 ans de Rapides et dangereux.

Un peu d’histoire...

Tout commence à la fin de 1998 lorsque le réalisateur Rob Cohen et le producteur Neal H. Moritz prennent connaissance d’un article de Vibe qui s’intéresse aux courses de voitures illégales dans les rues de New York. Un scénario est écrit dans les mois qui suivent et Paul Walker décroche le rôle de Brian O'Conner, un policier de Los Angeles qui infiltre le monde des courses illégales afin de démanteler un réseau de revendeurs de camions volés. Vin Diesel est choisi comme Dominic Toretto, pilote de courses de rue. Jordana Brewster devient Mia, sa soeur, dont O’Conner tombe amoureux, tandis que Michelle Rodriguez incarne Lettie, la petite amie de Toretto. L’intrigue fait collaborer Dom et O’Conner, ce dernier finissant par être recherché par la police et devant fuir la Californie.

Le deuxième long métrage suit la même formule et s’intéresse au monde des courses illégales en y mêlant une intrigue de vol. Seul le mal-aimé Tokyo Drift, sorti en 2006 et n’ayant récolté que 158,96 millions $US, détonne puisque le scénario se situe entre les sixième et septième longs métrages et que Vin Diesel n’y fait qu’une apparition à la toute fin.

Avec Rapides et dangereux, sorti en 2009, Dom effectue un retour triomphant – la scène d’ouverture avec le vol d’un camion-citerne vaut son pesant d’or – et les admirateurs sont dévastés par la mort de Lettie tout en remarquant une inconnue du nom de Gal Gadot.

Doté d’un budget de 125 millions $US, Rapides et dangereux 5 fait de la franchise un phénomène populaire. Devenu producteur de la série en 2009, Vin Diesel et les studios y insufflent un vent de renouveau. Le monde des courses illégales est oublié, les Rapides et dangereux deviennent des criminels sympathiques, sorte de Robin des bois modernes qui effectuent des vols spectaculaires (le vol du coffre-fort dans les rues de Rio de Janeiro est un grand moment). Et Dwayne Johnson effectue son entrée dans la franchise. L’équipe se solidifie dans Rapides et dangereux 6, réalisé par Justin Lin.

La production de Dangereux 7 est marquée par la mort brutale de Paul Walker, victime d’un accident automobile. Ce décès tragique met le tournage à l’arrêt, puis les frères de l’acteur acceptent de terminer les scènes en cours. Et c’est également le long métrage dans lequel Jason Statham fait son entrée.

Avec Le Destin des dangereux dans lequel l’absence de Paul Walker se fait cruellement sentir, Vin Diesel sait qu’il doit changer de cap. Il embauche donc Charlize Theron, renforce les présences de Dwayne Johnson et de Jason Statham et crée, en parallèle pour les deux acteurs le Rapides et dangereux présentent Hobbs et Shaw qui sortira en 2019. Et avec F9 - dans lequel on note la présence d’Helen Mirren et de John Cena - et des recettes en déclin de 726,22 millions $US, l’acteur et producteur sait bien qu’il est temps de penser à remiser les voitures au garage.

Parlons gros sous...

Au total, les 10 longs métrages «Rapides et dangereux», en incluant Rapides et dangereux présentent Hobbs et Shaw avec Dwayne Johnson et Jason Statham ont rapporté la coquette somme de 6,61 milliards $US au box-office international, pour un budget de production combiné de 1,4 milliard $US... Ce sont Dangereux 7 avec ses revenus de 1,51 G$US et Le Destin des dangereux avec ses revenus de 1,23 G$US qui ont obtenu le plus de succès dans les salles obscures. Pas mal pour des «films de chars»!

Sortons les chiffres amusants...

Le très sérieux magazine financier américain «Bloomberg» s’est amusé à compiler quelques chiffres farfelus sur les sept premiers longs métrages.

- Le premier film comporte 13:36 minutes de poursuites alors que le septième en compte 30:32

- Les courses de voitures représentaient 13 % du deuxième film et 14,6 % du troisième... mais seulement 0,4% du septième.

- Les deuxième et troisième volets comptent 66 plans de changement de vitesse. Et c’est également dans Rapides et dangereux 2 que l’on peut voir pas moins de 24 plans d’odomètres.

- Alors qu’il n’y a qu’une explosion (d’une voiture) dans le premier film, le septième en compte 27 (dont 14 de voitures).

- Les scènes de combat du septième film totalisent 7:16 minutes, la bagarre à mains nues entre Hobbs et Shaw durant 1:10 minute.

- Le temps passé par les personnages hors des véhicules en mouvement est variable et l’on passe de :46 secondes dans «Rapides et dangereux 2» à 5:30 minutes dans Rapides et dangereux.

- Et pour finir, sachez que l’on voit des biceps masculins pendant 23:20 minutes de Rapides et dangereux 2 et 1:13 minute de postérieurs féminins injustifiés dans Rapides et dangereux 5.

Rapides X déboule en trombe dans les salles obscures de la province dès le 19 mai.