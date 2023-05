Sainte-Thérèse: un blessé grave après une altercation à la sortie des bars

Un homme dans la vingtaine a été gravement blessé dans une altercation survenue dans la nuit de vendredi à samedi à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides.

L’incident s’est produit vers 3h15 à la sortie des bars à l’angle de la rue Turgeon et de la rue Blainville. Une altercation qui aurait éclaté entre plusieurs individus, faisant un blessé.

Ce dernier, un homme dans la vingtaine, ayant subi de graves blessures a dû être transporté en centre hospitalier. «Il est toujours évalué pour connaitre la nature exacte de ses blessures qui sont assez graves», a indiqué Luc Larocque, aide-directeur de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), précisant qu’un objet aurait été utilisé. On ignore cependant de quel type d’objet il s’agit.

Aucun suspect n’aurait encore été identifié ou arrêté, a ajouté M. Larocque.

Des enquêteurs s’affairent à récolter des témoignages et à analyser la scène afin de connaitre les causes et circonstances entourant cet événement.