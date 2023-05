Un gouvernement usé et trop confiant?

La nomination d’un ami du ministre Simon Jolin-Barrette comme juge a retenu l’attention samedi au congrès de la CAQ.

Pour l’analyste politique Marc-André Leclerc, les déclarations de M. Jolin-Barrette et de certains de ses collègues en lien avec cette histoire peuvent être révélatrices d’un gouvernement qui prend un peu trop ses aises.

«Malheureusement, dans les réponses qu’on voit aujourd’hui par rapport à la nomination du juge en question, on voit certains signes d’un gouvernement peut-être un peu usé déjà, en début de deuxième mandat», mentionne l’analyste.

«Il va falloir rapidement que M. Legault et son équipe soient capables de recentrer leur message», ajoute-t-il.

Après les controverses du 3e lien et de la hausse de salaire des élus, François Legault devait se servir de ce congrès pour redorer le blason de sa formation, mais cette opération n’a pas fonctionné samedi, estime Marc-André Leclerc.

Excès de confiance?

Ce dernier mentionne également que certains députés de la CAQ ont affirmé ne pas se sentir liés par les propositions des militants.

«Pour un militant qui va dépenser 500 ou 1000 dollars pour participer à une fin de semaine et qui va travailler sur des résolutions, de se faire dire: ‘’peu importe ce que vous allez faire, on ne va pas en tenir compte’’... Au fur et à mesure, quand ça va bien et qu’on vient de remporter une grande majorité comme à l’automne dernier, ça peut fonctionner. Mais quand les temps seront plus difficiles, ce sont des choses qui vont agacer la base militante, ça c’est sûr et certain», explique-t-il.