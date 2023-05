Un institut national d’excellence en éducation pourrait nous sortir du gouffre de la réforme

En 2000, le Québec a implanté une ambitieuse réforme de l’éducation. Depuis son implantation, le nombre d’élèves en difficulté a doublé et les évaluations réalisées, tant au primaire qu’au secondaire, par la Table de Pilotage et l’équipe de recherche de Simon Larose ont montré un rendement plus faible des élèves réformés, comparativement à ceux n’ayant pas vécu ce qu’on appellera le renouveau pédagogique. Les garçons et les élèves à risque qui ont été exposés à la réforme de l’éducation ont quant à eux été moins nombreux à obtenir leur diplôme du secondaire que ceux qui n’ont pas connu ce renouveau pédagogique.

Pourtant, les élèves vulnérables étaient bel et bien ceux qui étaient particulièrement visés par cette réforme. On voulait prendre le virage du succès et assurer la réussite de tous les élèves. Force est de constater que le virage a été royalement manqué!

Est-ce que cette réforme était fondée sur des données probantes ? Aucunement. Il suffit de consulter les références du Programme de formation de l’école québécoise pour le constater.

Est-ce que des évaluations rigoureuses et un monitorage serré des résultats des élèves ont été réalisés, et ce, dès l’implantation de cette réforme? Aucunement.

Prudence non-respectée

Pourtant, la prudence s’imposait avec cette réforme et son approche socioconstructiviste. En effet, les réformes de même nature entreprises en Suisse et en Belgique, sans compter celles effectuées par la Californie en lecture au primaire et en mathématiques au secondaire, avaient montré des résultats négatifs sur le rendement des élèves. Comme l’a affirmé le collègue Égide Royer en 2015 « C’est un constat d’échec, c’est clair [...], tu ne peux pas conseiller à personne d’appliquer cette réforme ».

Mais qui sont les chercheurs en éducation qui ont levé un drapeau rouge sur cette réforme? Qui sont ceux qui ont alerté le ministère et la population sur les effets potentiellement négatifs de ce renouveau pédagogique sur le rendement des élèves? Quelques individus seulement, dont certains l’ont même payé au prix fort.

La majorité des professeurs des facultés d’éducation l’ont en effet accueillie favorablement, soit en la prônant, soit en ne la critiquant pas. L’histoire nous montre également que les professeurs qui ont été depuis embauchés dans ces mêmes facultés adhèrent eux aussi au socioconstructivisme. Ironiquement, après s’être tues face à cette réforme, voilà que ces mêmes personnes et leurs nouveaux acolytes manifestent maintenant leur désaccord sur la création de l’INEE!

De tout cela, le Québec doit se souvenir. On ne peut imposer des changements d’une telle envergure dans un système éducatif et y engouffrer des fonds publics de plusieurs millions sans consulter la littérature scientifique afin de prendre les meilleures décisions pour l’avenir de nos enfants. De plus, l’implantation de tout changement en éducation doit être suivi de près et son monitorage doit être assuré par une gestion rationnelle axée sur les résultats ou une approche rigoureuse semblable.

Manque de suivi

L’histoire de cette réforme est un exemple patent que ces actions n’ont pas été réalisées. À cette histoire, il serait facile d’en ajouter un grand nombre d’autres, où le refus ou la méconnaissance des données probantes et de la littérature scientifique se conjuguent à l’absence de suivi des interventions.

Ce fut encore le cas récemment avec déploiement des mesures de tutorat proposées aux écoles pendant la pandémie COVID-19. Est-ce que des recommandations sur l’usage du tutorat fondées sur des données probantes ont été prodiguées aux centres de services scolaires? Hélas non.

Paradoxalement, quand un programme s’inspire des données probantes, il est fortement décrié par le milieu universitaire des sciences de l’éducation.

En septembre 2021, un nouveau programme au préscolaire a été mis en application. Le changement important de ce programme consiste à demander d’enseigner directement et systématiquement les lettres de l’alphabet aux enfants. Cela devrait être accompagné de leur évaluation, afin de repérer ceux qui sont en difficulté pour l’atteinte de cet objectif.

Pourquoi ce changement? Parce que les données probantes indiquent clairement, depuis près de 30 ans, que les enfants de 1re année (de milieu favorisé ou non) qui connaissent les lettres de l’alphabet ont une éclosion en lecture plus rapide et plus harmonieuse. Pourquoi cet incroyable délai? L’idéologie socioconstructiviste qui règne en roi et maitre dans les facultés d’éducation est un élément important de réponse à cette question.

Fait-on enfin ce qui doit être fait avec les enfants du préscolaire? On ne le sait pas, faute de suivi.

Toutes ces histoires montrent l’urgence de mettre sur pied un Institut national d’excellence en éducation. Le système scolaire québécois doit se baser sur les données probantes et il doit se souvenir de ces histoires pour en éviter d’autres.

Plus que jamais, Québec je me souviens!

Photo fournie par Steve Bissonnette

Steve Bissonnette, professeur titulaire, Université TÉLUQ

Frédéric Morneau-Guérin, professeur Université TÉLUQ

Michel Laforge, enseignant en science au CSS de Montréal

Marc St-Pierre, directeur général adjoint au CSS Rivière du Nord, 2002-2012 et consultant en éducation et gouvernance scolaire

Simon Bucci-Wheaton, enseignant au primaire (étudiant) et auteur du livre à paraître Mais pourquoi l'école?

Mario Richard, professeur titulaire, Université TÉLUQ

Clermont Gauthier, professeur émérite, Université Laval

David Santarossa, enseignant et titulaire d'une maîtrise en enseignement

Sylvie Rocheleau, directrice pédagogique au primaire retraitée

Nancy Nadeau, enseignante au primaire

Christian Boyer, consultant en pédagogie et orthopédagogie

Michèle Méthot, directrice au primaire retraitée

Pascale Cholette-Dufour, enseignante de français au secondaire

Luc Papineau, enseignant au secondaire

Tania Longpré, enseignante et doctorante en éducation

Éric Bédard, historien, professeur titulaire à l'Université TÉLUQ et membre de l'Académie des lettres du Québec

Nancy Gamache, conseillère en développement des affaires et de la formation, Université Laval

Daniel Trottier, consultant en gestion de l'éducation, ex-directeur général du Collège Beaubois

Stéphane Côté, auteur et conseiller pédagogique en innovation

Michel Allard, professeur retraité de la faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM

Julien Prud'homme, professeur, Université du Québec à Trois-Rivières