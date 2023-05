Voici comment vous pouvez soulager vos allergies, selon une allergologue

Nous sommes présentement en pleine saison des allergies. Voici comment vous pouvez vous soulager, selon la Dre Marie-Josée Francoeur, allergologue et immunologue pédiatrique, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Avec le réchauffement climatique, malheureusement, la saison des pollens a été prolongée. Ça commence dès la fonte des neiges et ça va jusqu’au premier gel. Au Québec, il y a trois pics. Le printemps, touché par le pollen des arbres, ensuite, les graminées et herbacés au milieu de l’été, et en août et en septembre, c’est le troisième pic avec l’herbe à poux», explique-t-elle.

Les traitements possibles

«La première chose, vous pouvez mettre des lunettes pour vous protéger. Ça va diminuer le taux de pollen qui va aller dans la muqueuse oculaire.»

«Lorsqu’on est à l’intérieur, on va essayer de garder les fenêtres fermées et d’utiliser un filtre idéalement HEPA.»

«On va éviter de faire sécher les vêtements à l’extérieur pour ne pas que les particules du pollen collent à votre literie et à vos vêtements.»

«Pour les traitements pharmacologiques, on va privilégier les antihistaminiques non sédatifs. Allez voir votre pharmacien même s’ils sont disponibles en vente libre. Votre pharmacien peut aussi vous donner accès à des corticostéroïdes nasaux pour diminuer les problèmes de congestion et d’inflammation nasales. Il y a d’autres traitements aussi sous prescription qui existent comme la désensibilisation, qui est le traitement le plus efficace. On l’a en vaccin et aussi en comprimés sublinguaux.»

