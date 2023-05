Avec l’inflation, de plus en plus de ménages ont de la difficulté à joindre les deux bouts et l’une des conséquences de cette situation, c’est que plus de 80% des Québécois affirment vivre du stress financier.

En entrevue à LCN, la vice-présidente régionale de la Financière des professionnels, Léa Saadé, a donné quelques conseils afin d’éviter de se retrouver submergé par l’anxiété en raison des questions monétaires.

Voici donc 4 trucs pour réduire le stress financier :

Ne pas hésiter à en parler

Léa Saadé est catégorique : il ne faut pas avoir de tabous lorsqu’il est question d’enjeux financiers.

«L’important, c’est de se sentir à l’aise, ce n’est pas un sujet tabou. Il faut en parler et il faut aller chercher de l’aide au besoin», affirme-t-elle.

La communication demeure également la clé.

«Il faut s’asseoir avec son conjoint ou sa conjointe et avoir cette discussion, parce que ça responsabilise le couple et c’est plus sain comme ça d’avoir la discussion dès le début quand les choses vont bien», mentionne la vice-présidente régionale de la Financière des professionnels.

Bien planifier

Pour éviter que le stress prenne le dessus, il faut mettre ses efforts sur ce qu’on peut contrôler.

«En faisant un bon budget, une bonne planification, en étant constant, en revoyant ses dépenses. Quelles sont nos dépenses fixes et aussi nos dépenses discrétionnaires qu’on peut peut-être reporter à plus tard», explique Mme Saadé.

Que ce soit un voyage ou l’achat d’un nouveau véhicule, il ne faut pas hésiter à revoir ses priorités, soutient-elle.

Aller chercher de l’aide

Léa Saadé recommande également de bien s’informer et de ne pas hésiter à consulter un planificateur financier.

«Il va pouvoir les guider à travers tout ça, les aider à faire un budget, bien planifier et en discuter», indique-t-elle.

Suivre le plan

Planifier est important, mais suivre le plan l’est tout autant.

«Il faut éviter de paniquer, de dépenser plus et de ne pas regarder, d’éviter le problème», estime la spécialiste.

Cette dernière recommande d’ailleurs aux ménages d’essayer le plus possible d’accorder un maximum de 50% de leur budget aux dépenses courantes, 15% en épargne pour la retraite et 5% pour les imprévus.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.