Connaissez-vous la règle des 42%? Elle pourrait vous éviter un épuisement professionnel

Conçue par deux soeurs américaines, la règle des 42% pourrait vous éviter un épuisement professionnel.

Selon le livre « Burnout: The Secret to Unlocking the Stress Cycle » publié en 2019, se reposer 42% de son temps durant la journée préviendrait de faire un épuisement professionnel, permettant à notre corps de récupérer.

Dans une journée, une personne devrait se reposer au total 10 heures (sur 24 heures), d’après les recherches d’Amélia et d’Emily Nagoski, autrices du livre.

Voici comment se déclinerait votre journée :

-Dormir environ 8 heures

-Socialiser avec des proches 20 à 30 minutes

-Prendre au moins 30 minutes pour manger

-Faire de l’exercice durant au moins 30 minutes

-Au moins 30 minutes pour une activité qui vous fait du bien

**Ce ne sont que des repères.