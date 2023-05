Fête des Mères: les Québécois vont dépenser davantage cette année

En cette fête des Mères, les Québécois en profitent pour gâter leur maman. Cette année, les gens sont particulièrement généreux.

Selon un sondage du Conseil québécois du commerce de détail, les dépenses moyennes totales pour la fête des Mères équivalent à 364$ en 2023. L’an dernier, les dépenses moyennes totales s’élevaient à 290$.

D’après ces mêmes statistiques, en 2022, 35% des Québécois avaient fait des achats pour la fête des Mères, alors que cette année, 43% avaient l’intention de magasiner à cet effet.

«Je voudrais souhaiter joyeuses fêtes des Mères à ma fille. Ce que je fais, ma fille est loin, et je pense à elle.»

«Je vais les appeler pour leur dire que je les aime.»

«Ma mère habite en France, je suis Française, et ce n’est pas maintenant. Mais je vais lui commander des fleurs séchées puisqu’elle aime ça.»

Les fleurs sont les cadeaux les plus populaires, indique le sondage.

«C’est un quart de mon chiffre d’affaires cette fin de semaine. C’est très stressant et important de bien se préparer. À la Saint-Valentin, c’est différent puisque généralement c’est un bouquet pour une personne. La fête des Mères, la plupart on a des sœurs, des mères, des belles-mères, donc c’est plus de petits bouquets», estime Yvanie Godin, fleuriste et propriétaire d'Okaly Fleurs.