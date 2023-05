Feux de forêt en Alberta: la situation risque de s’empirer

D’autres incendies de forêt frapperont l’Alberta dans les prochains jours en raison du temps chaud dans la province, selon les autorités.

Dimanche, 87 feux de forêt étaient toujours actifs, dont 21 jugés hors de contrôle, selon la porte-parole d’Alberta Wildfire, Josée St-Onge.

«Même si nous avons vu des températures plus fraîches et quelques pluies dans les derniers jours, cela ne suffit pas pour faire une différence significative sur ces grands feux de forêt», a indiqué Josée St-Onge au «Globe and Mail».

Selon les services d’urgence de l’Alberta «Alberta Emergency Management Agency», 16 520 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer leur résidence. Une employée de l’organisation, Bre Hutchinson, conseille d’ailleurs à la population de se préparer à évacuer rapidement après un court préavis.

AFP

Jusqu'à maintenant, 443 incendies de forêt en Alberta ont brûlé près de 500 000 hectares cette année, ce qui est 1000 fois plus que la superficie brûlée à la même période l'an dernier, selon «Alberta Wildfire Status Dashboard».

Plus de 1500 pompiers ont été déployés dans la province, dont 300 de Parcs Canada, de la Colombie-Britannique, du Québec, de l'Ontario, du Yukon, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Oregon et de l'Alaska. Selon Josée St-Onge, 200 autres pompiers américains sont en route.

Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi que l'armée déploiera 300 soldats pour aider. 200 d'entre eux sont déjà à l'œuvre dans la région de Drayton Valley et de Grand Prairie, a ajouté Josée St-Onge.

Environnement Canada a fait savoir que les températures saisonnières anormales qui s’élèvent jusqu’à 30 °C en Alberta jusqu’à lundi risquent d’augmenter le risque d'incendie de forêt.