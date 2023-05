Formation des sauveteurs: la gratuité attire de nouveaux candidats

L’intérêt pour la formation des sauveteurs connaît un nouveau souffle. Cet engouement serait en partie causé par la gratuité d’un programme.

Depuis juin 2022, le gouvernement provincial a mis sur pied un programme pour financer la formation de sauveteurs nationale.

Quant aux inscriptions, une augmentation de 50% a été notée du début de l’année 2022 à celui de l’année 2023.

«Pour devenir sauveteur, c’est minimalement 105 heures de formation. Si on lui exigeait 1000 $ de frais d’inscription et de formation, vous comprenez que ça peut devenir une barrière assez importante comparativement à d’autres types d’emploi temps-partiel en période saisonnière. Et là on est venu contrer le tout et on voit le résultat», souligne Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

De plus en plus de personnes âgées et en préretraite s’inscrivent aux cours.

«Il y a de plus en plus d’adultes qui viennent dans les cours. Pendant 5 ans, j’ai peut-être eu deux ou trois adultes dans mes cours. Depuis cet automne, j’en ai eu 5-6. C’est vraiment le fun que ça se diversifie, c’est moins des jeunes», constate Marianne Dandois-Samson, monitrice sauveteuse nationale.

Au Québec, on peut dénombrer environ 12 000 sauveteurs, alors qu’il y aurait des besoins pour 15 000 personnes.