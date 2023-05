Grève au cimetière Notre-Dame-des-Neiges: «pour les familles, ça devient extrêmement lourd»

Malgré un conflit de travail qui perdure depuis quatre mois au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, celui-ci est exceptionnellement ouvert dimanche pour la fête des Mères, mesure jugée insuffisante pour des familles endeuillées, selon les témoignages de TVA Nouvelles.

Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges sera ouvert de 9h à 15h pour ensuite refermer lundi. Cette ouverture est vue comme «ridicule» du côté de l’Association pour la défense des droits des défunts et des familles du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Depuis le 12 janvier, une grève des employés du cimetière est en cours, mettant sur pause les visites, l’entretien des lieux et l’exhumation. Environ 300 dépouilles sont d’ailleurs en attente d’être inhumées. L’Association pour la défense des droits des défunts et des familles du cimetière Notre-Dame-des-Neiges demande une injonction pour forcer le retour au travail du personnel.

«Ça fait maintenant presque cinq mois. Pour nous, ça commence à montrer de la mauvaise foi. Pour nous et les familles, ça devient extrêmement lourd maintenant. Le fait qu’ils ouvrent aujourd’hui, ça ne veut rien dire. (...) En plus, pour aller dans un cimetière qui est dans un état lamentable», déplore Enza Lucifero, porte-parole de l’association.

Le syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges dit vouloir négocier. Des rencontres se déroulent avec un conciliateur depuis le déclenchement de la grève.

«On comprend la situation. Pour nous, ce n’est vraiment pas de la joie aussi. Ça fait plus de 4 mois qu’on est en grève. Ça fait plus de 4 ans qu’on est sans contrat. On a tout tenté pour éviter ça. On était en lockout en 2007 pendant 17 semaines, ce n’est pas quelque chose qu’on cherchait. Par contre, dans une négociation, ça prend deux parties de bonne foi. Je ne veux pas lancer la pierre à l’autre partie, mais nous, dans notre cas, on a tout tenté pour éviter d’être là aujourd’hui», estime Patrick Chartrand, président du syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Selon l’Association pour la défense des droits des défunts et des familles du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le cimetière ne pourra plus entreposer massivement des dépouilles à partir de lundi, d’après la loi, s’exposant ainsi à des amendes pouvant aller de 450 000 à 1,3 M$ par jour.