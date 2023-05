«Les moments parfaits»: bientôt la fin des tournages pour le clan Thomas

Les émotions étaient à fleur de peau, vendredi, sur le plateau de la série Les moments parfaits, alors que les comédiens incarnant la famille Thomas tournaient des scènes particulièrement difficiles.

Georges (Denis Bernard) a finalement annoncé à ses enfants que son cœur est nécrosé à 60%, une nouvelle qui a jeté une douche froide sur Catherine (Catherine Trudeau), Louis (Émile Proulx-Cloutier) et Philippe (Jean-François Pronovost). Judith (Marie-Thérèse Fortin) avait appris la mauvaise nouvelle auparavant.

Cette scène du quatrième épisode illustre bien l’état d’esprit qui règne chez les comédiens qui diront bientôt adieu à leur personnage, les tournages se concluant définitivement à la fin juin. Il ne reste que 13 épisodes à diffuser à TVA à compter de septembre prochain. L’auteur principal, Marc Robitaille, a dû réduire les intrigues de 26 à 13 épisodes à la demande du diffuseur.

Les médias étaient invités vendredi à discuter avec les comédiens principaux dans la maison de Judith (Marie-Thérèse Fortin) et de Georges, à Longueuil.

Joël Lemay / Agence QMI

Habituée de dire au revoir à des familles d’acteurs, Marie-Thérèse Fortin sait qu’elle vivra un «deuil». «J’ai beaucoup aimé jouer Judith, qui est comme beaucoup de femmes autour de moi. Elle est dans la soixantaine, elle est en pleine forme et en possession de ses moyens. Elle se demande ce qui l’attend pour la suite. Est-ce qu’elle s’est réalisée, est-ce qu’elle a réalisé ses rêves? Pour Judith et Georges, c’est un second début et Judith adore prendre une revanche sur la vie.»

Joël Lemay / Agence QMI

Pour ce qui est de son projet de retourner à la chanson, Judith «aura une petite roche sur le cœur», a révélé la comédienne, qui a deux projets de théâtre.

Denis Bernard, lui, est triste parce que peu de séries s’intéressent à la réalité des Québécois. «Je suis quelqu’un de très nostalgique, mais par rapport à la carrière, je ne vis pas de regrets pour un projet qui a rencontré son public. Ce qui me fait de la peine, c’est que Les moments parfaits est l’une des seules séries à parler de la vie de tous les jours, je souhaite qu’on retrouve cet humanisme-là à travers une autre série.»

Joël Lemay / Agence QMI

Pour son personnage, le fait que son cœur soit en mauvais état l’amène à «réapprendre à vivre autrement». «Ça transforme sa perspective d’avenir, son existence, les choix qu’il va faire», a ajouté celui qui doit tourner sous peu dans la deuxième saison de L’air d’aller, diffusée à Télé-Québec.

Un premier grand rôle pour Catherine Trudeau

Catherine Trudeau a défendu des personnages forts – Les invincibles, Mirador, Ruptures – depuis le début de sa carrière il y a 24 ans, mais Les moments parfaits aura été son premier rôle principal, qui plus est dans une série annuelle. Sa Catherine aura vécu bien des bouleversements, dont sa séparation d’avec Alex (Gabriel Sabourin) et sa rupture d’avec Pierre (Jean-François Pichette).

Joël Lemay / Agence QMI

La mère de famille et entrepreneure est dans une transition. «Catherine se pose des questions. Elle est vraiment dans une introspection et se demande où est son X. Les enfants s’en vont, sauf Charlotte qui est encore en réadaptation, elle n’a plus de chum, elle a déménagé et commis des erreurs. Est-elle encore bien au travail et d’être une organisatrice? Peut-être qu’elle est rendue à s’organiser elle», a ajouté Catherine Trudeau, promettant tout de même de la «lumière» dans les 13 derniers épisodes. Aussi autrice, Catherine Trudeau lancera en juin le tome 2 de sa série jeunesse Folle école.

Quant aux deux frères de Catherine, Louis et Philippe, ils n’ont pas fini de nous surprendre, eux qui ne sont plus en conflit par rapport à Nadia (Nadia Kounda).

Joël Lemay / Agence QMI

«Philippe est enfin débarrassé de Nadia, mais il se questionne dans quelle direction il veut aller. Il se questionne sur son projet de boutique de sport», a indiqué Jean-François Pronovost, à qui il restait à peine trois jours de tournage quand l’Agence QMI a discuté avec lui. Jean-François n’a pas eu de confirmation si une septième saison de la série jeunesse Passe-Partout sera tournée.

«Louis est devenu père, mais ça vient avec un paquet de défis, surtout dans une dynamique de coparentalité», a dit Émile Proulx-Cloutier. «La série s’arrête à un moment où il restait du jus, il restait de l’espace pour chacune des trames. Mais ça ne s’est pas interrompu en plein vol, on a pu fignoler et finir ça comme il faut», a-t-il ajouté, lui qui tourne en parallèle la 2e saison d’Avant le crash.

Joël Lemay / Agence QMI

La troisième et dernière saison de la série Les moments parfaits sera présentée cet automne à TVA.