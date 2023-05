Une conductrice ivre ayant causé la mort d’une nouvelle mariée dit aux policiers n’avoir «rien fait de mal»

La conductrice ivre de 25 ans qui a happé mortellement une nouvelle mariée, en avril dernier, en Caroline du Sud, a affirmé aux policiers qu’elle n’avait «rien fait de mal» alors qu’elle avait un taux d’alcool trois fois supérieur à la limite permise.

Des documents consultés par NBC News indiquent que selon des témoins, le 28 avril, l’accusée, Jamie Komoriski, paraissait étourdie et confuse et qu’elle répétait à profusion «je n’ai rien fait de mal», en demandant à rentrer chez elle.

Lors de l’incident, elle avait un taux d’alcool de 261 mg d’alcool par 100 ml de sang, selon CNN.

Le soir de l’incident, Samantha Hutchinson, 34 ans, venait de quitter la réception de son mariage en voiturette de golf avec son mari Aric Hutchinson, lorsqu’elle a été happée mortellement.

Mme Komoroski fait face à quatre chefs d’accusation, dont celui d’homicide.

Au moment du drame, la jeune femme circulait à une vitesse de 105 kilomètres par heure dans une zone de 40 kilomètres par heure.

Son avocat, Christopher Gramiccioni, a offert ses sympathies à la famille.

«Nous ne pouvons pas imaginer ce que vivent les familles et offrons nos plus sincères condoléances. Nous demandons simplement qu'il n'y ait pas de jugement hâtif. Notre système judiciaire est fondé sur les principes de justice et c'est en cour que tous les faits seront révélés», a-t-il indiqué à CNN dans un communiqué.

Une campagne de sociofinancement via la plateforme GoFundMe avait été lancée pour soutenir la famille de la victime. En un peu plus de deux semaines, elle a permis d’amasser près de 720 000 dollars américains.

«On m’a tendu la bague de mariage d’Aric [le marié] dans un sac de plastique à l’hôpital, cinq heures après que Sam l’a placée sur son doigt et qu’ils ont chacun lu leurs vœux. Aric a perdu l’amour de sa vie», avait écrit Annette Hutchinson, la mère du marié, sur la plateforme de sociofinancement.