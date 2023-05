Agression gratuite au couteau dans un McDo : lourdes peines pour deux jeunes hommes

Deux jeunes hommes ont écopé de lourdes peines de prison pour avoir attaqué au couteau un inconnu dans un McDonald's de Longueuil en 2021 après un banal accrochage.

Zachary Gagnon, 19 ans, devra purger 40 mois d’emprisonnement pour avoir poignardé à six reprises Rida Kassaoui, le 7 novembre 2021, dans une succursale de restauration rapide de l'arrondissement de Greenfield Park.

Son co-accusé de 22 ans étant à l’origine du conflit, Samuel Bagdan Wilfrid-Messier, a pour sa part été récemment condamné à 32 mois derrière les barreaux.

Ils avaient d’abord été inculpés pour tentative de meurtre, mais les délinquants ont plaidé coupables à des accusations réduites de voies de fait grave.

Une jeune femme de 22 ans qui s’était jointe à l’attaque, Chelsey Penelop Auguste, a de son côté obtenu une absolution conditionnelle et une probation de 18 mois.

Fuite

Vers 19h ce soir-là, M. Kassaoui, qui travaillait au McDonald's, a accroché l'épaule de Wilfried-Messier en s'approchant du comptoir. Ce simple geste fût suffisant pour faire naître une grande colère chez l'accusé, qui l'a immédiatement confronté et bousculé au beau milieu du restaurant.

À un certain point, Gagnon s’est joint à l’escarmouche et a poignardé la victime à six reprises.

Le tout s’est produit sous le regard d’une dizaine de témoins, dont des enfants.

Les trois accusés ont ensuite pris la fuite. Samuel Bagdan Wilfrid-Messier fut le dernier à se livrer aux policiers, qui le recherchaient activement, quelques mois plus tard.

Traumatisé

Quant à la victime, elle a subi trois plaies pénétrantes à l’omoplate et au thorax. Bien que M. Kassaoui ait eu son congé d’hôpital le lendemain de l’incident, il a ressenti des douleurs pendant six mois.

«Ce sont des douleurs qui l’empêchaient de dormir, qui l’empêchaient également d’aller au travail et donc de gagner sa vie», a mentionné la procureure de la Couronne, Me Frédérique Malouin.

Le calvaire de M. Kassaoui ne s’est pas arrêté là. Il a dû quitter son emploi au McDonald’s où s’est produite l’attaque par crainte de croiser ses assaillants.

«Il a également changé d’adresse, fait preuve d’hypervigilance quand il sort de la maison», a décrit Me Malouin, précisant que M. Kassaoui n’a pas pu compter sur sa famille, établie au Maroc, pour passer à travers «cet événement traumatisant».

Rien de rassurant

Le même jour où Samuel Bagdan Wilfrid-Messier a présenté son plaidoyer de culpabilité, en mars dernier, il a reconnu avoir commis d’autres infractions dans les mois précédents l’attaque.

Le délinquant a notamment fait des menaces de mort ou de lésions corporelles à l’endroit de sa conjointe, a été en possession de 11 sachets de crack, et a possédé du poivre de Cayenne dans un dessein dangereux.

«Compte tenu son jeune âge, je regarde le nombre d’accusations en l’espace de temps de temps dans la même année, c’est mal parti», a laissé tomber le juge Maurice Galarneau, au palais de justice de Longueuil.

-Avec la collaboration de Valérie Gonthier