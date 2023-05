Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Fady Dagher, en poste depuis 100 jours, se donne entre un an et demi et deux ans pour mettre en œuvre sa vision.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», il a indiqué que la mise en place de ses priorités qu’il s’est fixée en termes de recrutement, de rapprochement avec les communautés et de lutte à la violence armée nécessiteraient beaucoup de travail.

«Ça ne se fera pas du jour au lendemain, dit-il. Je pense qu’on va vivre un an et demi à deux ans de turbulence. Autant au niveau de la criminalité que du recrutement et du rapprochement parce qu’on s’est éloigné beaucoup des communautés en général.»

Le directeur compte également faire davantage de prévention auprès des jeunes adolescents.

«Alors un an et demi à deux ans [...] aussi pour travailler sur les jeunes de 8, 10 et 12 ans de manière préventive pour ne pas qu’eux épousent la criminalité plus tard à l’âge de 14, 16 ou 18 ans, continue-t-il. Ceux qu’on arrête présentement, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, c’est eux qui tirent. Il faut qu’on s’occupe des jeunes dès le primaire.»

Pour y arriver, il mettra entre autres en place une nouvelle approche d’intégration des nouveaux policiers pour qu’ils se familiarisent avec les réalités de leur ville.

Un stage payé leur sera offert afin qu’ils passent du temps dans les différents quartiers en compagnie de citoyens de tous les horizons.

«Les recrues, avant de commencer leur carrière de 25-30 ans, mon souci comme directeur c’est de mieux les outiller possiblement, avance le directeur. Ils vont aller dans les refuges d’itinérance, dans les écoles pour autistes pour comprendre les codes de l’autisme.»

«Ils vont aller dans les maisons culturelles et aller saisir des enjeux de telle communauté et telle communauté pour voir comment ils les vivent., ajoute-t-il. Ils vont aller à Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal-Nord, à Côte-des-Neiges, aller vraiment saisir les enjeux, connaître leur ville.»

M. Dagher se dit somme toute satisfait de ses premiers mois à la tête du SPVM et compte bâtir sur ce qu’il a déjà été en mesure d’accomplir.

«Je suis très satisfait, mentionne-t-il. C’était un 100 jours très intense, sans repos, mais franchement, on a beaucoup avancé.»

Voyez l’entrevue complète de Fady Dagher dans la vidéo ci-dessus