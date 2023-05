Le chroniqueur Richard Martineau est revenu dans sa chronique lundi matin sur le congrès de la CAQ où François Legault a reçu un appui de 98,61% de la part des membres du parti, un résultat qui risque de faire des jaloux.

• À lire aussi: Vote de confiance: Legault obtient un appui de 98,61%

• À lire aussi: Nomination d’un ami: si c’était à refaire, Jolin-Barrette préviendrait ses collègues

• À lire aussi: Un gouvernement usé et trop confiant?

«Ça l’air que Kim Jong-un n’arrive même pas à ça! Il a vu ça dans le journal à matin et il a dit ''maudit qu’il est chanceux!''», ironise le chroniqueur.

«Tout va bien à la CAQ, il n’y a pas eu de dissension à cause du troisième lien, le rapatriement des nouveaux pouvoirs en immigration... je te dis que ça fonctionne bien. [...] Il y a quand même eu des problèmes, on ne peut pas dire que François Legault est vraiment sur son X ces temps-ci.»

Écoutez le segment en audio via QUB radio :

Martineau considère que les militants caquistes auraient pu envoyer un petit message à Legault, que fera-t-il face à l’initiative du siècle? Ou le questionner sur les nouveaux pouvoirs que le Québec veut obtenir d’Ottawa.

«Il y a un ''no man’s land'' ces temps-ci à la CAQ, et ça aurait été bien que ça se reflète dans le taux de confiance. Mais on est vraiment dans le ''chef, oui chef!''», critique-t-il. «Et quand Legault dit non, tout le monde dit non.»

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus. ***