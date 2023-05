Cimetière Notre-Dame-des-Neiges: bientôt un nouveau contrat de travail?

Au lendemain de cette journée chaotique au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, une rencontre doit avoir lieu en fin de journée mardi entre le conciliateur au dossier et des représentants de l'employeur.

Une lueur d'espoir, selon le syndicat.

• À lire aussi: Grève au cimetière Notre-Dame-des-Neiges: «pour les familles, ça devient extrêmement lourd»

«Personne n'a du plaisir en ce moment à être en grève. Si le conciliateur peut nous aider à avancer dans le dossier, tant. Mieux», mentionne Patrick Chartrand du syndicat.

Toujours selon le syndicat, c'est une hypothèse de règlement qui sera présentée mardi.

L'employeur n'a pas voulu confirmer l'objectif de la rencontre.

«Donc, si l'employeur juge que c'est une offre acceptable à nous présenter, nous, mercredi ou jeudi au plus tard, j'ai entendu mercredi, on pourrait voir cette proposition-là. On espère que ça va revenir à nous et que les choses vont avancer», explique le représentant du syndicat du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Environ 300 familles attendent qu’un proche décédé puisse être inhumé.