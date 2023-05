Conflit à la BAnQ: une entente de principe a été conclue

Une entente de principe a été conclue dimanche soir entre le Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ-CSN) et la partie patronale.

• À lire aussi: Les employés de BAnQ reviennent à la charge avec une grève de cinq jours

C’est ce qu’a annoncé le syndicat qui représente 350 salariés de BAnQ, par communiqué.

«Le contenu de l'entente sera présenté sous peu aux membres en assemblée générale», a-t-il précisé sans donner plus de détails.

Rappelons que les syndiqués avaient déclenché une grève de cinq jours, jeudi, dans les 13 établissements de BAnQ. Sans convention collective depuis mars 2020, ils déploraient notamment n’avoir reçu aucune augmentation de salaire depuis cinq ans et revendiquaient, entre autres, une hausse «conséquente» des salaires.