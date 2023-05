Crues printanières: trois élus montréalais veulent un meilleur soutien financier

Les maires de Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et Ahuntsic-Cartierville réclament un meilleur suivi et des fonds récurrents dédiés à la prévention des inondations.

En conférence de presse lundi matin, les trois élus d’Ensemble Montréal ont déploré le «manque de soutien de la part de la ville-centre» et demandé que des sommes dédiées à la prévention des inondations et des échéanciers «soient identifiées dans le budget et programme décennal d’immobilisations 2024-2033».

Le maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Jim Beis, a notamment déclaré être sorti de la gestion des crues printanières «avec un goût amer de manque de leadership de la part de l’administration [Plante]».

«Cette année encore, nous avons dû piger dans nos ressources en raison du manque de soutien de la part de la ville-centre pour des mesures permanentes», a-t-il déploré.

Même son de cloche du côté du maire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Stéphane Côté, et de la conseillère de la Ville du district de Bordeaux-Cartierville, Effie Giannou, qui affirment naviguer «de mesures temporaires en mesures temporaires».

«À Pierrefonds-Roxboro, c’est plus d’un demi-million $ qui ont été investis par l’arrondissement depuis 2018 en mesure de prévention afin d’affronter les crues printanières.

Du côté de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, une vingtaine de pompes ont été louées au printemps 2023 pour une facture totalisant plusieurs centaines de milliers de dollars», a fait savoir l’opposition dans un communiqué.

Parmi les autres demandes d’Ensemble Montréal, le parti souhaite notamment que des ententes avec des fournisseurs pour l’achat et la location d’équipements soient signées et que des digues permanentes à Pierrefonds-Roxboro, L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et Ahuntsic-Cartierville soient érigées.