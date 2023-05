Cultiver l’hiver : une famille canadienne transforme une vieille école en ferme

Une famille de la Saskatchewan a transformé une vieille école en ferme hydroponique afin de cultiver des légumes toute l’année.

Elle pourra ainsi fournir des légumes frais à toute la ville.

C’est à la baie d'Hudson que June et Jan Nel exploitent leur ferme et qu’ils y distribuent une variété de légumes : laitues, chou frisé, l'aneth, basilic, concombres, roquette, bette à carde, tomates, radis et persil, notamment.

Photo tirée de Let-Us Grow | Facebook

La ferme «Let-Us Grow» est ainsi située dans l'ancienne école communale de cette ville de 1 504 habitants.

Le projet a débuté après que la famille a immigré d'Afrique du Sud.

L'école désaffectée était située à côté de leur maison. C’est à ce moment-là que Jan a eu l'idée de lancer une entreprise hydroponique, rapport Only good news.

Photo tirée de Let-Us Grow | Facebook

«Je pense que lorsque mon mari a dit pour la première fois "faisons pousser de la laitue dans un ancien bâtiment scolaire", je ne pensais pas vraiment que cela deviendrait ce que c'est», a mentionné June, qui dirige Let-Us Grow Hydroponics aux côtés de Jan.

«Je n'avais pas vraiment réalisé à quel point la communauté l'aimerait et l'adopterait, et à quel point j'aimerais le faire», a-t-elle ajouté.