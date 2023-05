Des festivals en Estrie à la recherche de bénévoles

La saison des festivals s'amorce bientôt en Estrie et plusieurs organisateurs mettent les bouchées doubles pour finaliser leurs préparatifs, mais le recrutement de bénévoles reste un défi.

La Fête du Lac des Nations, qui aura lieu cette année du 18 au 23 juillet, a besoin de 375 bénévoles pour le bon fonctionnement de ses opérations. À moins de deux mois des festivités, l’organisation recherche toujours près de 200 bénévoles, et lance un appel à la communauté.

L’inauguration d’une nouvelle scène et l’ajout d’une zone privilège font en sorte que les besoins en recrutement sont plus importants.

«On va voir les écoles, les universités et Cégep, les équipes sportives. On sollicite aussi les entreprises de la région. On a plusieurs nouveautés, donc les besoins sont encore plus grands. Pour l’instant, on n’est pas inquiets, ça va bien», a indiqué la directrice générale, Cindy Trottier.

TVA NOUVELLES

À Magog, le Festival Ô Memphré sera présenté pour une première fois du 7 au 9 juillet prochain. En plus de faire connaître l’événement, les coorganisateurs ont dû mettre les bouchées doubles pour établir un bassin de bénévoles.

«Pour la première édition, ça fait partie de l’ensemble des choses : tout est à bâtir. Par exemple, la liste des gens pour le bénévolat, la liste des commerçants», a expliqué Jean-Christophe Morissette, directeur au développement des affaires.

En quelques semaines seulement, l'organisation du O Memphré a réussi à recruter une quarantaine de bénévoles, sur un objectif de 50 à 75.

«Notre objectif serait d’avoir entre 50 et 75 bénévoles. On veut offrir le meilleur service tant aux artistes qu’aux festivaliers pour que ce soit une belle expérience. On veut revenir l’année prochaine», a ajouté Jean-Simon Marchand, directeur général artistique.

Pour la Classique PIF et le Festival des Traditions du Monde à Sherbrooke, le recrutement n'est pas un enjeu. La hausse majeure des coûts d'opération représente, toutefois, un important défi, selon Jean-Charles Doyon, membre de la direction de ces deux événements.