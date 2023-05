Des pannes de courants à répétition dans un secteur de Chicoutimi

Les résidents et les commerçants de Saguenay entre les boulevards St-Paul, Barrette et Talbot à Chicoutimi, sont affectés par de nombreuses pannes de courants depuis plusieurs mois.

«Quatre depuis celle du 22 décembre!», ont lancé Sylvain Tremblay, de la Boucherie Raymond et André, et Karine Bouchard, du restaurant Subway, situés l'un en face de l'autre sur le Boulevard St-Paul.

«Cette année, c'est plus intense», a confié Alexandra Gauthier, de l'Institut Muse. «Et c'est toujours long avant que le courtant soit rétabli. C'est ça qui est tannant.»

Le dernier bris, survenu vendredi alors que la météo n'avait rien d'exceptionnel, a entraîné des milliers de dollars en pertes pour de nombreux commerçants. Le courant a été rompu vers 14 h 00, et est revenu seulement 8 heures plus tard.

«Nos pertes? Environ 15 000 $», a avoué Sylvain Tremblay. «Sans compter que le lendemain, des employés ont dû rentrer plus tôt pour remplir les comptoirs de nourriture.»

«Les soupers du vendredi, c'est 3000 $ de perte», a avoué Karine Bouchard. «Sans compter 400 $ de salaires qu'il a fallu payer...»

«Ce sont des revenus qu'on perd, alors que nous devons quand même payer notre loyer, qui n'attendra pas», a affirmé Alexandra Gauthier.

Pour l'instant, Hydro-Québec ne remet pas en cause la qualité de ses équipements, ni la fiabilité de la ligne qui part du poste Dubuc, et qui traverse la rivière Chicoutimi. Par contre, elle va pousser son analyse, en recensant les pannes du secteur depuis 5 ans.

«Nos informations, c'est ce que le problème provient de la végétation qui tombe sur les fils», a rapporté Valérie Aubut, des relations avec le milieu d'Hydro-Québec. «En remontant de 5 ans, on va pouvoir déterminer les causes, voir si nos équipements sont impliqués, et si la situation est en augmentation ou stable.»

Des équipes vont aussi patrouiller minutieusement le secteur, afin de vérifier les équipements et identifier les arbres à élaguer.

La boucherie Raymond et André, elle, va se doter d'une génératrice plus puissante pour faire fonctionner le commerce en cas de pannes.

«La situation m'oblige à faire cet investissement majeur», a-t-il ajouté.