Deux cas d’une infection hautement contagieuse découverts aux États-Unis

Les deux premiers cas d’une infection fongique hautement contagieuse ont été découverts aux États-Unis, selon le Daily Mail.

Le Centre pour le contrôle et la prévention des catastrophes aux États-Unis (CDC) a confirmé que deux patientes âgées de 28 et 47 ans présentaient des lésions sur leur cou, abdomen, ventre et cuisse.

Les autorités ont affirmé que d’autres cas sont également sous surveillance.

Cette infection est très résistante aux médicaments et c’est ce qui inquiète les spécialistes.

Le champignon Trichophyton avait d’ailleurs atteint le stade d’épidémie en Asie du Sud.

Les experts croient que ces infections fongiques deviennent de plus en plus fréquentes en raison des changements climatiques.