Difficile de trouver un déménageur

Six semaines avant le 1er juillet, des compagnies de déménagement affichent presque complet en Mauricie. Certains locataires auront plus de difficulté que d'autres à trouver leur déménageur à temps.

L'année s'annonce achalandée, selon le directeur de Déménagement Martel Express, François Lagacé. Si la crise du logement force des clients à rester à la même adresse, les compagnies ont moins de bras. Résultat: le calendrier se remplit plus rapidement.

En raison du manque criant d'employés, certaines compagnies n'offrent plus les services de déménagement résidentiel. C'est le cas pour Transports Valois, à Trois-Rivières, qui a dû se concentrer seulement sur le transport commercial. Ses clients se retrouvent donc ailleurs.

«Je reçois beaucoup d'appels. L'été est quasiment déjà "loadé". J'ai quelques places en juillet», a commenté le propriétaire de l'entreprise Les As du Déménagement, Bryan Mineau.

Les locataires de 3e étage pourraient avoir plus de difficulté à obtenir des services cette année. Trouver votre déménageur se complique, puisque plusieurs compagnies de Trois-Rivières ont cessé d'offrir le service. «Ils sont plus sélectifs, les employés, en quelque sorte. [...] Il y a beaucoup d'entreprises qui n'en font pas. Pourquoi? Les risques de blessure. On est déjà en manque de main-d'œuvre», a expliqué le directeur général de Bro Déménagement, Mathieu Bleau.

Encore là, les clients refusés se tournent vers les quelques entreprises qui les acceptent. Le choix se réduit parfois considérablement.

Concernant la facture, selon la date de déménagement et la compagnie choisie, les prix peuvent varier entre 200 et 300 $ de l'heure. Une hausse moins fulgurante que celle de l'an dernier, notamment causée par l'augmentation du prix du pétrole.