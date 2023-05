Dwayne Johnson se confie sur ses années de dépression

L'acteur américaine Dwayne Johnson a parlé de ses premières expériences avec la dépression.

Dans une récente apparition dans «The Pivot Podcast», la star de «Black Adam» est revenue sur l'évolution de sa santé mentale, notant qu'il avait souffert de dépression après avoir subi une blessure à l'épaule qui a eu un impact sur sa carrière de footballeur à l'Université de Miami.

«Ma première bataille contre la dépression était là-bas, à Miami. Je ne voulais pas aller à l'école, j'étais prêt à partir, a-t-il raconté. J'ai quitté l'école. Je n'ai pas passé mes examens de milieu d'année et je suis juste parti.»

La vedette américaine a joué pour l'équipe de football des Miami Hurricanes lors de sa première année d'université en 1991 et a remporté le championnat national de cette année-là. Dwayne Johnson a joué avec l'équipe pendant quatre ans.

«Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que je ne savais tout simplement pas ce que c'était. Je ne savais pas ce qu'était la santé mentale, je ne savais pas ce qu'était la dépression, a-t-il poursuivi. Je savais juste que je ne voulais pas être là.»

Dwayne Johnson a obtenu en 1995 un diplôme en études générales et a étudié la criminologie et la physiologie.

«Je n'allais à aucune des réunions d'équipe, je ne participais à rien, je ne m'entraînais pas. Et vous savez, pour nous, en tant qu'athlètes, n'importe quel type de sueur et de transpiration va nous aider à nous sortir ces choses de la tête, a expliqué l'ancien catcheur de 51 ans. Je ne pouvais pas le faire à cause de mon épaule. Donc, à ce moment-là, c'était difficile pour moi.»

Après avoir brièvement joué pour les Stampeders de Calgary de la Ligue canadienne de football, Dwayne Johnson a poursuivi une carrière dans la lutte, où il s'est rapidement fait connaître sous son nom de ring, The Rock.