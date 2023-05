Elle se sort de l’itinérance puis gagne 5 millions $ à la loterie au Walmart

Une femme californienne qui est récemment parvenue à se sortir de l’itinérance est maintenant millionnaire après avoir gagné 5 millions $ avec un billet de loterie à gratter.

Lucia Forseth n'avait pas de logement en 2017. Ce n’est que dernièrement qu’elle est parvenue à se sortir de l’itinérance.

Or, la précarité financière est désormais résolument derrière elle.

Le 3 mai, Mme Forseth est en effet devenue multimillionnaire après avoir acheté un billet de loterie à gratter.

«Je n'ai acheté qu'un seul billet, a déclaré Mme Forseth à Calottery. J'ai fermé les yeux et j'ai choisi celui-là, et il a gagné! J'ai d'abord pensé que j'avais gagné un billet gratuit.»

C’est dans un Walmart du comté de Contra Costa, en Californie, que Mme Forseth a acheté son ticket.

«Il y a six ans, j'étais sans abri. Cette année, je me marie, j'obtiens mon diplôme d'études supérieures et j'ai gagné 5 millions $», a-t-elle énuméré.

Mme Forseth envisage d'acheter une maison et d'investir le reste de sa nouvelle fortune.