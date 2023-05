EN VIDÉO | Frappé par un raid en se déplaçant à vélo

Un Palestinien se déplaçant à vélo a été blessé après avoir été atteint lors d'un raid aérien la semaine dernière à Gaza.

Le cycliste a été transporté à l’hôpital, et heureusement se remet bien de ses blessures, malgré la violence de l’impact.

Le calme est revenu dimanche dans la bande de Gaza et en Israël après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile, qui a mis fin à cinq jours d'hostilités.

A video showing IAF bombing a Palestinian riding a bicycle in Gaza Strip two days ago.https://t.co/yeY6sqGDoW pic.twitter.com/wrstWUgSai — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) May 14, 2023

Les affrontements ont débuté mardi entre Israël et des groupes armés palestiniens. Ils ont coûté la vie à 34 Palestiniens, dont un tué par une roquette palestinienne sur le territoire israélien.

Et 190 personnes ont été blessées à Gaza, territoire exigu où vivent 2,3 millions de Palestiniens, contrôlé par le mouvement islamiste Hamas et miné par la pauvreté et le chômage, selon le ministère palestinien de la Santé.

Côté israélien, une personne est morte jeudi et 30 autres blessées, selon les services de secours israéliens.

À Gaza, les frappes israéliennes ont détruit 51 habitations et entraîné le déplacement de quelque 950 personnes, selon l'ONU.