Évitez le stévia et le sucralose pour perdre du poids recommande l’OMS

Les édulcorants non sucrés (ENS) comme le stévia et le sucralose pourraient être plus néfastes que bénéfiques pour la perte de poids selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui conseille de les éviter.

Cette nouvelle recommandation se base sur de récentes études qui révèlent que ces substituts au sucre «ne confèrent aucun avantage à long terme en matière de réduction de la masse grasse chez les adultes et les enfants», indique l’OMS dans un communiqué.

Ces dernières données indiquent aussi que l’utilisation à long terme de ces édulcorants pourrait avoir des «effets indésirables potentiels» comme par exemple un plus grand risque de mortalité chez les adultes ainsi que de développer le diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires.

«Remplacer les sucres libres par des ENS n’aide pas à contrôler le poids à long terme», affirme le directeur du département Nutrition et sécurité sanitaire des aliments à l’OMS, Francesco Branca.

«Les gens doivent envisager d’autres moyens de réduire la consommation de sucres libres, comme la consommation d’aliments contenant des sucres naturels, tels que les fruits, ou d’aliments et de boissons non sucrés», ajoute-t-il.

Cette recommandation est émise à toutes les personnes à l’exception des diabétiques.

L’acésulfame K, l’aspartame, l’advantame, les cyclamates, le néotame, la saccharine, le sucralose le stévia et les dérivés de stévia font partie des ENS qui seraient à éviter pour la perte de poids.

La recommandation ne s’applique cependant pas aux produits d’hygiène ou de soins personnels qui contiennent ces édulcorants comme les dentifrices, les crèmes pour la peau et les médicaments.