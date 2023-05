Fermetures de RPA: le gouvernement cherche à aider les propriétaires

Alors que plusieurs propriétaires de RPA ont été forcés de fermer leur résidence dans les derniers mois, le gouvernement du Québec tente de leur offrir un soutien à court et à moyen terme.

Afin d’établir le portrait de la situation, le ministère de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés s’affaire à rencontrer les dirigeants des CISSS et des CIUSSS pour déterminer les RPA qui risquent de fermer.

Le chiffre préliminaire établi par le ministère est de 27 résidences privées pour aînés à risque de fermeture.

Dans les derniers mois, les propriétaires de ces résidences privées ont dénoncé le manque de soutien de Québec.

La ministre Sonia Bélanger propose d’allouer une somme de 200 M$ sur cinq ans aux propriétaires de ces établissements.

En entrevue à TVA Nouvelles, la ministre déléguée à la Santé et aux aînés assure qu’elle bonifiera l’allocation directe aux RPA en fonction de leurs besoins.

«On veut vraiment stopper cette hémorragie, et on va le faire de façon très concrète en finançant, mais aussi en s’assurant de meilleurs liens entre les RPA dans un territoire et les CISSS et les CIUSSS», évoque-t-elle.

Trop de paperasse?

À court terme, l’argent supplémentaire aidera les propriétaires de RPA.

Rencontrés par TVA Nouvelles, les propriétaires d’une résidence privée dénoncent le trop grand nombre d’exigences auxquelles ils font face.

«Même si on va recevoir la bonification, il va y avoir toujours la bonification, il va avoir toujours la problématique de la main-d’œuvre. Je peux pas recruter n’importe qui. Si vous voyez des résidences qui ont survécu, c’est eux [les propriétaires] qui travaillent et sont vraiment en détresse», exprime Khadija Bahraoui, copropriétaire de la Résidence le St-Laurent.

«Il [le gouvernement] continue de nous mettre la pression. Ça justifie à un certain moment pourquoi les gens finissent par lâcher [...] on vous cache pas, on a mis aucun centime dans nos poches depuis qu’on a pris possession [de la RPA]», affirme de son côté le copropriétaire de la même résidence.