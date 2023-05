Fillette hospitalisée: un petit accident dans la cour de récré tourne en chirurgie au cerveau

Une fillette de 7 ans a dû être hospitalisée d’urgence pour une chirurgie au cerveau après s’être simplement cognée tête-à-tête avec un autre enfant dans la cour de récréation à Telford au Royaume-Uni.

Darcey Perring, 7 ans, jouait dans la cour de récréation en janvier dernier lorsqu’elle s’est cogné la tête contre celle d’un camarade de classe, juste au-dessus de son oreille, a rapporté le Shropshire Star, un média régional anglais, lundi.

Quelques heures plus tard, la fillette aurait commencé à vomir du sang, si bien qu’elle a été transportée d’urgence à l’hôpital pour enfants de Birmingham, pour y subir une chirurgie au cerveau.

Sous le coup, la jeune fille aurait subi une fracture qui aurait pu lui coûter la vie, rompant un vaisseau sanguin majeur qui transporte le sang jusqu’au cerveau.

Heureusement, la chirurgie s’est bien déroulée et la fillette a même pu participer la semaine dernière à la course des petits lors du plus grand évènement de course des Midlands en Angleterre.

Déguisée en patiente à bord d’une ambulance, elle aurait parcouru la distance aux côtés de trois amis déguisés en infirmiers et médecins, pour ramasser des fonds pour l’hôpital pour enfants.