Fraude: une policière arrêtée pour avoir vendu des chatons mourants

Une policière se faisant passer pour une vétérinaire a été arrêtée pour avoir fraudé des familles en leur vendant des chatons malades et amaigris, à deux doigts de la mort, pour se faire des profits.

«Il y a des humains et des animaux qui ont été victimes ici. Des humains étaient à risque d’attraper des maladies des chats. Des enfants qui étaient excités d’accueillir un nouveau membre dans leur famille [...] seulement pour les voir mourir quelques jours plus tard», a résumé la procureure de la Société royale de prévention de la cruauté animale (RSPCA) Hazel Stevens, selon ce qu’a rapporté «The Independent» dimanche.

Le 5 mai, l’ex-policière de la police britannique des transports Amy Byrne, 30 ans, aurait plaidé coupable de fraude et d’avoir commis des infractions à la loi sur la protection des animaux aux côtés de son conjoint, Harry Angell, 31 ans, au tribunal de la couronne de Woolwich en Angleterre.

En usurpant l’identité d’une véritable association caritative et sous une trentaine d’autres noms, le couple aurait fraudé au moins six familles en leur vendant des chatons malades, mal nourris et couverts de matière fécale, a rapporté le média britannique.

À l’aide de faux certificats de santé, la femme aurait même poussé l’audace jusqu’à se faire passer pour une vétérinaire, promettant que les chatons avaient été vermifugés et micropucés.

En revendant les chatons, achetés à environ 85$ canadiens, pour des sommes exorbitantes, le couple prévoyait faire un profit de 278 870 £ – l’équivalent de plus de 470 000 $ – grâce à leur fraude.

À la suite de nombreuses plaintes, les enquêteurs auraient retrouvé 17 chatons, dont six en mauvais état, au domicile du couple en août 2021.

«Accueillir un animal de compagnie aurait dû être une expérience positive, mais pour beaucoup, cela a entraîné de lourdes factures de vétérinaire pour essayer de sauver leur chaton tout neuf et mal en point. Et pour certains, les voir mourir en quelques heures sous leurs yeux aura été une expérience dévastatrice», a commenté l’enquêteuse de la RSPCA, Kirsten Ormerod, après la sentence, selon The Independent.

La trentenaire a ainsi écopé d’une peine de trois ans et huit mois de prison, tandis que son conjoint devra servir trois ans et quatre mois.