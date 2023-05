La chanteuse Clara Luciani attend son premier enfant

Clara Luciani et Alex Kapranos seront bientôt parents! La chanteuse a en effet publié sur Instagram une photo d'elle, en studio, le ventre arrondi.

«Ces jours-ci, deux choses grandissent en moi: mon troisième album et... », a-t-elle écrit, avec un poussin sortant de sa coquille en émoji, en légende du cliché, sur lequel elle porte un large tee-shirt vert à l'effigie de Mickey Mouse qui ne cache rien de son ventre rond.

Il s'agira du premier enfant de Clara Luciani et de son compagnon, Alex Kapranos, du groupe de rock britannique Franz Ferdinand. Les deux musiciens ont confirmé leur relation en juillet 2020, par la sortie du titre «Summer Wine», reprise de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood.

La bonne nouvelle a quant à elle été célébrée par plusieurs amies de la chanteuse, dont Camille Lellouche, maman depuis peu. «Oh, tellement heureuse pour toi», lui a-t-elle répondu en commentaire.

Quant à son amoureux, celui-ci a préféré commenter avec humour: «un moment s’il te plaît. You didn’t tell me that you... were recording a new LP! This is very exciting news!» Soit, en français: «tu ne m'avais pas dit... que tu enregistrais un nouvel album! Voilà des nouvelles très excitantes!»