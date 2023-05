La participation de La Zarra à l’Eurovision aura soulevé la controverse du début à la fin

Sélection «scandaleuse», annulation d’une prestation à la dernière minute, attitude de diva, 16e place en finale alors qu’elle était parmi les trois favorites, doigt d’honneur à la caméra après l’annonce des résultats... Il n’y a pas à dire, la participation de la Québécoise La Zarra à l’Eurovision aura soulevé la controverse du début à la fin.

Samedi dernier, c’est la Suédoise Loreen qui a été sacrée grande gagnante de la 67e édition de l’Eurovision. Il s’agissait de la deuxième fois seulement de l’histoire du concours qu’un artiste l’emportait à deux reprises. Dans les médias français, ce triomphe a presque été éclipsé par l’attitude et la performance décevantes de la représentante de la France, La Zarra.

Alors que les preneurs aux livres lui prédisaient une troisième place parmi les 37 pays participants, Fatima-Zahra Hafdi, de son vrai nom, n’a pu faire mieux qu’une 16e place. Son interprétation de la chanson Évidemment n’a pas réussi à convaincre le jury, ni le public.

Photo AFP

Visiblement déçue de la tournure des événements, La Zarra a fait un geste à la caméra que plusieurs ont interprété comme un «doigt d’honneur».

«Quelle honte!»

Ce geste a profondément choqué la dernière gagnante de l’Eurovision pour la France, en 1977, Marie Myriam, qui a déclaré au Parisien: «quelle honte!». «Ç’a été vu par près de 200 millions de téléspectateurs. Je suis extrêmement déçue car cela n’est juste pas possible. Elle a fait ce geste assise dans un fauteuil avec des drapeaux français derrière elle. La France ne mérite pas cela!»

Interviewée par différents médias français après le concours, La Zarra a expliqué que son geste signifiait une déception dans la culture marocaine [elle a la double nationalité maroco-canadienne] et qu’il n’était «absolument pas» un doigt d’honneur.

Ses explications n’ont pas convaincu Marie Myriam. «Cela va lancer une polémique raciste dont on n’a vraiment pas besoin, a-t-elle dit au Parisien. Je sais exactement le stress qu’on ressent avant de chanter, quand on compte les points, la tension qui monte... Mais rien qui n’explique qu’on dérape!»

Avant la finale, Marie Myriam avait envoyé un petit message à La Zarra pour la soutenir. «Je la trouve glamour. J’aime beaucoup comment elle est habillée, ses costumes. Son côté diva ne m’a pas dérangée, il fait partie du personnage. Je l’ai soutenue sur ma page Facebook, où j’ai écrit: «Quelle artiste!». Je suis d’autant plus déçue et triste qu’elle avait beaucoup parlé de moi et dit que quand elle était petite, sa maman lui chantait L'Oiseau et l'Enfant.»

Une Canadienne pour la France

C’est donc en queue de poisson que se termine la participation de La Zarra à l’Eurovision. Sa présence au populaire concours aura soulevé la controverse du début à la fin. En janvier dernier, le fait que la France sélectionne une artiste canadienne pour la représenter avait fortement fait réagir.

Sur le plateau de l’émission TPMP People, le chroniqueur Jean-Michel Maire s’était même emporté. «C'est scandaleux! C'est un concours qui n'a plus aucun sens. Tu peux prendre un Allemand pour représenter la France qui chante en anglais! On a 15 000 radio-crochets ou télé-crochets en France, on n'est pas capable de trouver quelqu'un qui nous représente? On est obligé d'aller chercher au Québec? Ils nous emm*rdent.»

Le mois dernier, à quelques minutes de monter sur la scène pour participer à un événement préliminaire de l’Eurovision, La Zarra s’était désistée, prétextant un «problème personnel».

Quelques jours plus tard, des médias français rapportaient que la chanteuse s’était plainte sur les réseaux sociaux de la propreté de sa chambre d’hôtel à Amsterdam, où avait lieu le concert, et des rumeurs d’attitude de diva s’étaient mises à circuler.

Gagnante malgré tout

En entrevue avec la chaîne BFMTV quelques minutes après la finale, La Zarra était souriante et déclarait avoir, selon elle, «gagné» le concours grâce à une scénographie «assez grandiose». «Je suis très, très contente d’avoir participé à l’Eurovision. Je suis très contente de tout ce qui s’est passé. Avec le staging qu’on a fait, pour moi, on repart gagnant», a-t-elle dit.

«Bien sûr qu’on est déçu, a de son côté mentionné à BFMTV la cheffe de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel. On ne se rend pas compte à quel point l’Eurovision, c’est du travail. Tout le monde est très fier de La Zarra. [...] Pour l’instant, cette [16e] place est assez inexplicable, mais on la comprendra peut-être.»

Contactée par Le Journal, l’équipe de La Zarra au Québec, Universal Music Canada, a dit que la chanteuse n’était pas disponible pour donner de nouvelles entrevues «jusqu’à nouvel ordre».

Le geste de La Zarra serait un «toz»

Le «doigt d’honneur» que La Zarra a fait à la caméra, samedi soir à l’Eurovision, serait un «toz», selon Le Figaro.

«Issu de l'arabe, ce mot, souvent pris à tort pour la contraction de “tu” et “oses”, est l'onomatopée du bruit du pet, soit l'équivalent en français de «prout». Si le toz est rarement employé dans ce sens, il signifie surtout un refus formel, un rejet catégorique, l'indifférence ou l'exaspération», explique le journal.

«Le geste du toz se distingue aussi de celui du doigt d'honneur, poursuit Le Figaro. En effet, le toz se fait le majeur levé mais la main ouverte alors que le doigt d'honneur se fait la main fermée. Toutefois, contrairement à ce que défend La Zarra, le toz peut aussi s'employer comme une insulte. Certains n'hésiteraient pas à l'utiliser pour dire "va te faire voir!" ou même pire.»

Sur son compte Instagram, quelques heures après la finale, La Zarra avait expliqué qu’il s’agissait pour elle d’un geste de déception «qui veut dire "whatever" qu’on pourrait traduire par "ainsi soit-il". Ni plus ni moins.»