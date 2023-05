La Ville de Montréal entretient mal ses bâtiments patrimoniaux, constate la VG

La Ville de Montréal n’est pas en mesure de maintenir l’état de ses bâtiments patrimoniaux en raison d’un manque d’investissement et d’entretien, selon le rapport annuel de la vérificatrice générale.

Dans son audit rendu public lundi, la vérificatrice générale Michèle Galipeau fait part d’une «déficience» quant à l’entretien et la conservation des bâtiments patrimoniaux municipaux.

«Le déficit d’investissement des bâtiments patrimoniaux municipaux est en croissance depuis plusieurs années, ce qui notamment reflète un nombre élevé de bâtiments patrimoniaux d’importance laissés vacants ou à l’abandon», soutient Mme Galipeau.

Le déficit d’entretien des bâtiments relevant du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) est passé de près de 1,5 milliard $ à 2 milliards $ entre 2017 et 2022. Les bâtiments patrimoniaux représentent environ 60 % de ce déficit total.

«Ce manque d’entretien affecte l’état de conservation et la valeur du parc immobilier de la Ville qui nécessiteront des interventions de restauration plus importantes et plus coûteuses dans le futur», est-il possible de lire.

Cela entraînerait aussi des démolitions autrement évitables. C’est le cas de l’ancienne station de pompage Craig, qui est à l’abandon depuis 1987.

«Sans entretien depuis près de 40 ans, son mauvais état a abouti à un projet dont le coût est estimé à environ 9 millions $ et l’échéance à 2031», est-il illustré dans le rapport.

Un programme non suivi

Pourtant, en 2017, la Ville s’était dotée d’un Programme d’entretien préventif (PEP) afin de baliser les interventions qui seraient nécessaires pour la conservation de tels édifices.

Par exemple, un PEP peut viser l’inspection et l’entretien d’une toiture, des équipements de chauffage, ou encore des alarmes d’incendie.

La vérificatrice générale a analysé les cas de 318 bâtiments patrimoniaux gérés par le SGPI et les arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Elle a constaté que seulement 68 % des immeubles concernés ont un PEP programmé. Sur ce nombre, «les PEP n’ont été complétés en moyenne qu’à 67 %, tout bâtiment confondu entre 2017 et 2022».

«Ainsi, non seulement les bâtiments patrimoniaux ne sont pas tous visés par des PEP, mais la mise en œuvre de ces PEP est incomplète», remarque Mme Galipeau.

Selon la vérificatrice, cette situation arrive en raison d’un inventaire incomplet des bâtiments patrimoniaux sur le territoire montréalais.

La vérificatrice générale et l'administration Plante réagiront mardi au rapport.