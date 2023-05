Libéraux et néodémocrates refusent de «rejeter» l’Initiative du siècle

Les libéraux et néodémocrates ont fait échouer une motion du Bloc québécois demandant à Ottawa de «rejeter les objectifs» de l’Initiative du siècle et «de ne pas s’en inspirer pour les seuils d’immigration à venir», lundi.

Le ministre de l’Immigration Sean Fraser a lui-même voté contre la motion, malgré le fait qu’il a clairement pris ses distances avec l’Initiative du siècle lors des débats entourant la motion la semaine dernière.

«Que Justin Trudeau et son ministre de l’Immigration, Sean Fraser, renient allègrement la Century Initiative, alors que les cibles d’immigration fédérales sont calquées sur ce modèle, relève de la pure hypocrisie, et le vote d’aujourd’hui en fait foi», a déclaré le chef Yves-François Blanchet.

Les conservateurs se sont rangés du côté des bloquistes tandis que les deux élus du Parti vert ont rejeté la motion, portant le bilan à 138 députés pour et 170 contre.

L’attachée de presse du ministre du ministre Fraser a soutenu que le gouvernement rejetait «la prémisse de la motion, qui affirme que la politique gouvernementale reflète directement les objectifs du Century Initiative».

Or, la semaine dernière, M. Fraser avait tenu à prendre ses distances avec l’Initiative du Siècle.

«Permettez-moi, monsieur le président, d’être très clair: l’Initiative du siècle, le Century initiative, n’est pas la politique du gouvernement fédéral [...]», lançait M. Fraser, alors que son bureau expliquait par courriel que «le gouvernement n'adhère pas aux conclusions de l’Initiative du siècle et n’a pas pour objectif de porter la population du Canada à 100 millions de personnes d'ici 2100».

Rappelons que l’Initiative du siècle, dont l’idée est de faire porter la population canadienne à 100 millions en 2100, est une organisation fondée par des bonzes du milieu économique de Toronto qui propose de hausser les seuils d’immigration de façon importante pour soutenir la croissance économique du pays.

Avant le vote, le leader parlementaire du Bloc, Alain Therrien, a présenté le «paradoxe» dans lequel le Québec est plongé, selon lui: soit le Québec double ses cibles d’immigration et il a des «difficultés d’intégration», soit il maintient ses cibles, mais perd de l’influence au Canada.

«Ce qu’Ottawa cautionne, c’est l’affaiblissement du français et de la nation québécoise. Peu importe le titre dont on l’affuble, pareille stratégie est mauvaise pour le Québec et nous nous y opposerons fermement», a pour sa part ajouté Yves-François Blanchet.

La motion du Bloc québécois statuait aussi que «tripler la population du Canada» d’ici 2100 aurait «des impacts réels sur l’avenir de la langue française, le poids politique du Québec, la place des Premiers peuples, l’accès au logement, les infrastructures de santé et d’éducation».