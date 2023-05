Nouveau passeport: les conservateurs dénoncent le retrait d’images historiques

Le parti conservateur du Canada remet en question la décision de retirer certaines images dans la nouvelle itération du passeport canadien tandis que le gouvernement dit garder le cap.

Des images de l’histoire du pays comme le monument de Vimy, la construction du chemin de fer et de la coupe Stanley notamment ont été remplacées par des scènes mettant en vedette des animaux et des gens s’adonnant à des activités de tous les jours.

«Ce que Monsieur Trudeau fait c’est de dire qu’on fait une page blanche sur l’histoire canadienne qui commence aujourd’hui et on va bâtir l’histoire avec les gens d’aujourd’hui, affirme le député conservateur Pierre Paul-Hus. Mais ce qui a été fait dans le passé depuis 400 ans, c’est comme si ça n’existait pas, ça n’a aucune importance.»

Dans une vidéo visionnée plus d’un million de fois en une journée sur les médias sociaux, le chef du parti, Pierre Poilièvre, va encore plus loin en parlant de menace à la démocratie et en comparant Justin Trudeau à Fidel Castro.

Une pétition a également été lancée contre le nouveau passeport.

Au parlement, cependant, les conservateurs sont les seuls à monter aux barricades à ce sujet.

«Je n’ai jamais vu ce qu’est le gros problème avec les passeports, affirme la députée libérale de Brossard-Saint-Lambert, Alexandra Mendès. Je ne les utilise pas pour apprendre l’histoire du Canada.»

«Quelque part, on peut-tu parler d’autre chose», demande de son côté le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien.

Les personnes rencontrées par TVA Nouvelles lors d’un vox pop accueillent toutefois le nouveau passeport de façon mitigée.

«C’est pas pire, mais j’aimais mieux les autres», avance une femme.

«[Je préfère] l’ancien, ajoute un homme. On se définit plus avec les images qu’on voit.»

Le gouvernement, de son côté, ne compte pas faire marche arrière.

Le nouveau passeport doit être disponible cet été.

