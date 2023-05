«Poutine fest» Des pancartes unilingues qui dérangent

Des affiches unilingues en anglais ont fait sourciller les amateurs de poutine au Festival Bière et Poutine de Trois-Rivières.

«Poutine fest this weekend», pouvait-on lire sur les pancartes blanches, de vendredi à dimanche, une situation que dénonce le Parti Québécois (PQ).

TVA Nouvelles

«On a vraiment été estomaqué en fin de semaine, mais je pense qu’il y a des solutions, a fait valoir le président de l’exécutif du PQ Jérôme Thibeault. On a communiqué avec le promoteur, on va communiquer avec la Ville, avec Tourisme Trois-Rivières pour qu’avant que se tiennent ce genre d’événements là, on leur explique quelles sont les règles en termes d’affichage de langue, mais aussi d’endroit.»

Ces affiches étaient par ailleurs illégales, puisque le promoteur ontarien n’a pas fait de demande formelle à la ville pour de l’affichage promotionnel.

Installées au centre-ville de Trois-Rivières, les affiches ont de la sorte provoqué une véritable commotion.

En effet, les citoyens étaient nombreux en fin de semaine à parler du festival pour les mauvaises raisons.