Priorités de Fady Dagher: le SPVM formera une relève près de la communauté

Cent jours après son entrée en fonction, le directeur du Service de police de la Ville de Montréal assure que les efforts pour freiner le phénomène de la violence par armes à feu sont constants et sans relâche depuis le début de l’année

Fady Dagher a informé lors de son bilan, lundi, que le SPVM a multiplié les frappes, les démantèlements de réseaux et les saisies d’armes (249), des interventions qui ont mené à 107 arrestations.

La lutte à la violence armée fait partie de trois priorités de la stratégie du SPVM, les autres étant le recrutement et la rétention, puis le rapprochement avec la population.

Pour la première, la police de Montréal imite en quelque sorte deux concessions sportives, le CF Montréal et les Canadiens de Montréal, et bâtit un bassin de recrues pour mieux préparer l’avenir de l'équipe. Le salaire des policiers de première année est d'ailleurs bonifié de 30% dans la nouvelle convention collective.

Le SPVM augmente aussi le nombre de places dans le programme AEC Diversité policière, incluant une ouverture aux profils relevant du domaine des études sociales.

«Nous avons posé les gestes qui étaient nécessaires pour stopper l’hémorragie, a-t-il affirmé en point de presse dans la métropole. Nous avons mis en place des mesures historiques afin de favoriser l’attractivité, le recrutement et la rétention.

«Ajoutons à cela l’approbation de la convention collective par les policières et policiers de Montréal, sans l’expression de moyens de pression.»

CAPTURE TVA NOUVELLES

Mieux comprendre la réalité de Montréal

Les nouvelles recrues ciblées seront issues de la diversité pour représenter toutes les populations et de nouveaux candidats au parcours social pour bonifier l’expertise du corps policier et l’aider à construire des ponts avec ses sa clientèle plus vulnérable.

«En 2023, nous n’avons d’autres choix que de travailler de manière intégrée avec nos partenaires de tous horizons. À cet effet, je suis très heureux d’annoncer, pour le début de septembre, un tout nouveau programme destiné aux recrues : une expérience immersive de quatre semaines dans la communauté.»

Trois intentions sont visées par cette nouvelle initiative. D’abord, le SPVM veut mieux connaître la réalité montréalaise et permettre aux policiers d’être confrontés à des situations de santé mentale, de diversité culturelle, voire de violence conjugale dans un contexte autre que celui d’une intervention urgente.

La mission est de mieux comprendre et interagir avec le réseau d’intervenants sociaux avec lesquels ils seront de plus en plus amenés à travailler au cours des prochaines années.

Le directeur du SPVM a tenu à souligner l’importance de ne pas se limiter à une réponse policière et de coordonner les efforts et la stratégie avec les familles et les milieux communautaires.

Enfin, le chef Dagher a reconnu que la pénurie de main-d’œuvre est criante. La police de Montréal recrute auprès de ses retraités pour prêter main-forte aux policiers, aider à la formation de la relève et appuyer les enquêtes, entre autres.