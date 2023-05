Dans une publicité, le chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Pierre Poilievre a décidé d’attaquer le premier ministre Justin Trudeau sur le choix des images qui se retrouveront dans le nouveau passeport.

• À lire aussi: Nouveau passeport: les conservateurs dénoncent le retrait d’images historiques

• À lire aussi: Découvrez votre nouveau passeport aux couleurs changeantes

Une stratégie mitigée par les analystes politiques de la Joute puisque même si les choix pourraient être remis en question, il existe plusieurs sujets plus importants.

«Ridicule, c’est tellement ridicule! Qui a déjà pris son passeport et le feuilleté pour savoir qui sont les personnages et se dire mon dieu que nous sommes attachés à chacun des personnages dans toutes les pages et c’est devenu ça le scandale national. C’est vraiment rendu ça notre problème au Canada», affirme Yasmine Abdelfadel.

Dans le segment du PCC, on dénonce le choix de retirer les images de Terry Fox et du monument qui rend hommage aux troupes canadiennes qui se sont emparées de la crête de Vimy au détriment d'un écureuil et d'un homme qui ramasse les feuilles tombées sur son terrain.

«Les symboles, ça compte! Dans ce cas-là, l’État fédéral considère à tort ou à raison que les symboles portés par le passé par le passeport n’étaient plus assez inclusifs et pour être vraiment inclusif aujourd’hui, il faut souvent bannir la réalité et se tourner vers l’insignifiance au maximum», souligne Mathieu Bock-Côté

L’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette a tendance à abonder dans le même sens que Mathieu Bock-Côté sur cette question.

«Les symboles existent pour être mis sur les billets de banque, les immeubles et les passeports. Le passeport n’aura jamais assez de pages pour rendre honneur à toutes les cultures que M. Trudeau aimerait avoir dans son projet de multiculturalisme, donc qu’est-ce qui est la meilleure chose à faire? N’avoir aucun référent culturel à l’exception des écureuils que l’on voit d’un océan à l’autre», mentionne Gaétan Barrette.

Voyez le débat dans la vidéo ci-dessus.