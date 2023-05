Accord entre Priscilla Presley et sa petite-fille concernant la succession de Lisa Marie Presley

Priscilla Presley et sa petite-fille Riley Keough sont parvenues à s’entendre concernant la validité du testament de Lisa Marie Presley.

En février dernier, plusieurs médias américains rapportaient que la relation entre Priscilla Presley et Riley Keough semble très tendue et même que les deux femmes ne se parleraient plus depuis que Priscilla Presley avait décidé de contester. Le testament de sa fille Lisa Marie, décédée à Los Angeles le 12 janvier d’un arrêt cardiaque à l’âge de 54 ans.

Cependant, selon CNN, Ronson J. Shamoun, l’avocat de Priscilla Presley a déclaré à la juge Lynn Scaduto lors d’une audience à Los Angeles mardi que les parties étaient parvenues à une entente.

L’accord concerne le Promenade Trust, qui désigne Riley Keough, la fille aînée de Lisa Marie Presley, comme bénéficiaire de la succession de sa défunte mère.

Les détails de l’accord n’ont pas été discutés au tribunal. Les avocats des parties ont déclaré qu’ils avaient l’intention de déposer une requête pour sceller l’accord de règlement.

«Les familles sont heureuses», a déclaré M. Shamoun aux journalistes présents sur les lieux, rapporte CNN.

L’avocat de Riley Keough a aussi affirmé que sa cliente était satisfaite de l’entente.