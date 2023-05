Alerte AMBER déclenchée en Ontario

Une alerte AMBER a été émise un peu avant midi par la police provinciale de l’Ontario.

Un garçon de 8 ans, Emerson Poulin est recherché.

Le suspect est un homme de 28 ans nommé Christopher Poulin.

Selon les informations de médias locaux, l’enfant aurait été enlevé par Christopher Daniel Poulin, et seraient en direction de la Saskatchewan.

Ils auraient été vus pour la dernière fois vers 23h lundi soir.

Le suspect est originaire de Prince Albert, en Saskatchewan, et pourrait vouloir se rendre à cet endroit.

L'enfant est décrit comme blanc, mesurant environ quatre pieds et pesant 70 livres avec une carrure mince, des yeux bruns et des cheveux bruns. Il a été vu pour la dernière fois portant des chaussures noires et rouges avec des bandes velcro.

La police a décrit le suspect comme un homme blanc, mesurant environ cinq pieds neuf pouces et pesant environ 190 livres avec des cheveux blonds décolorés mi-longs qui sont parfois portés en queue de cheval.

Il a été vu pour la dernière fois portant des lunettes à monture noire, une casquette de baseball blanche, une chemise blanche, un short gris et un pull gris.

Un mandat d’arrestation a été lancé contre le suspect, notamment pour négligence, enlèvement, séquestration et non-respect des conditions de libération.