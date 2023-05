Des centaines de résidents en CHSLD à Montréal sans médecin de famille

Des centaines de résidents de CHSLD à Montréal n’ont pas de médecin de famille, ce qui inquiète grandement la FMOQ qui lance un appel à ses membres.

Selon le Département régional de médecine générale de Montréal, d’ici juillet 2023, au moins 500 patients seraient à la recherche d’un médecin de famille dans les cinq secteurs suivants :

Centre-Ouest : 249

Centre-Sud : 32

Est : 341

Nord : 261

Ouest : 201

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) incite ses membres à recruter du personnel dans le Grand Montréal, alors que 30 médecins pourraient combler le manque criant.

La moyenne d’âge des médecins de famille à Montréal serait en partie responsable de la pénurie.

«36% de tous les actes qui sont faits en hébergement à Montréal sont faits par des médecins qui ont 60 ans et plus. Leur moyenne d’âge à ces médecins-là qui font plus du tiers des actes en hébergement, c’est 68 ans [...] ils peuvent prendre leur retraite, mais ils peuvent tomber malades très rapidement», explique Dre Ariane Murray, cheffe du Département régional de médecine générale de Montréal.

En entrevue à TVA Nouvelles, le vice-président de la FMOQ Sylvain Dion craint une détérioration de l’offre de services offerte aux patients vulnérables.

«Quand on n’a pas de médecin de famille pour s’occuper de ces patients-là [...] s’ils ont un problème de santé qui apparait, ils vont devoir être transférés à l’urgence, et c’est la pire chose qui peut arriver à nos patients en CHSLD [...] À l’hôpital, on ne se le cachera pas, c’est un endroit qu’on attrape d’autres microbes. L’autre élément, c’est qu’il y a moins de personnel pour s’en occuper», affirme-t-il.

