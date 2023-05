EN IMAGES | Sa tête gonfle indéfiniment alors qu’elle défie les pronostics

Affectée par une rare maladie, la tête d’une Brésilienne ne cesse de croître; à son chevet, sa mère assure qu’elle «l’aimera jusqu’au dernier jour de sa vie».

Graziely Alves souffre d’hydrocéphalie, qui consiste en une accumulation de liquide dans les cavités profondes du cerveau, avec pour conséquences l’augmentation de la taille des ventricules, explique la clinique Mayo.

La tête de la personne affectée par cette condition peut de la sorte rapidement gonfler pour atteindre une taille «inhabituelle».

Image tirée de adalgisasoaresalves | Instagram

La mère de Graziely, Adalgisa Soares Alves, 48 ans, déplore que sa fille soit constamment moquée ou ridiculisée en raison de sa maladie.

L’anomalie se déclare

Mme Alves s'est d'abord rendue compte que quelque chose n'allait pas après avoir ressenti des douleurs abdominales alors qu'elle était enceinte de Graziely, laquelle est l’aînée d’une fratrie de trois enfants.

L’inconfort n’a cessé d’augmenter; à huit mois de grossesse, Mme Alves avait du mal à se lever du lit, rapporte le New York Post.

Une échographie a révélé que Graziely avait une tête anormalement grosse pour un nouveau-né, après quoi les médecins ont révélé le diagnostic.

Les médecins ont par ailleurs estimé que Graziely ne vivrait que quelques mois.

Elle a pourtant déjoué les pronostics.

Un parcours inspirant

Graziely a aujourd’hui 29 ans. Et même si la vie n’est pas une partie de plaisir, sa famille est heureuse qu’elle soit toujours là.

Dans la mesure où sa tête a continué à gonfler tout au long de sa vie, Graziely est aujourd’hui incapable de marcher, de parler ou de voir, malgré les interventions chirurgicales.

Elle a par ailleurs besoin d'être soignée 24 heures sur 24.

C’est sa mère qui s’occupe d’elle à plein temps, qui la nourrit, la nettoie, lui donne son bain.

Graziely est aussi malheureusement la victime de remarques blessantes. Même les médecins peuvent se montrer insensibles, indique la mère.

«Lorsqu’ils parlent de sa "grosse tête", je me sens triste», déplore Mme Alves, pour qui «c’est tout simplement cruel.»

Cependant, Mme Alves ne se laisse pas abattre par ces remarques ni par celles des internautes.

«L'important, c'est que moi, notre famille et nos amis, nous aimons Graziely telle qu'elle est», a-t-elle mentionné.

Afin de sensibiliser le public à l’état de Graziely, Mme Alves publie fréquemment sur Instagram des vidéos et des photos de sa fille.

Image tirée de adalgisasoaresalves | Instagram

«Je suis dévouée à Graziely et cela me rend heureuse de la voir bien soignée, par moi et toute notre famille. Je suis heureuse de prendre soin d'elle et c'est gratifiant quand je la vois sourire», a ajouté la mère dévouée.

Afin de sensibiliser le public à l'état de son bébé, Alves publie fréquemment des vidéos et des photos de sa fierté et de sa joie sur sa page Instagram, qui compte plus de 8 000 adeptes.

Image tirée de adalgisasoaresalves | Instagram

Dans une vidéo qui a été visionnée plus de 100 000 fois, on peut voir la mère nourrir Graziely au biberon.

«Cette femme est une mère géniale», a écrit un internaute.